Se anunciaron los ganadores de los Premios a las Letras: todos los autores y los libros premiados por el MEC

El año llega a su fin y los premios anuales empiezan a aparecer. Esta semana, en particular, será una de muchos anuncios: este martes se anunciaron los ganadores de los Premios a las Letras que entrega el Ministerio de Educación y Cultura, en la tarde se entrega el Libro de Oro de la Cámara del Libro y este jueves se anuncian los ganadores del Onetti, por parte de la Intendencia de Montevideo.

Con respecto al primero, que entrega anualmente el MEC a través de la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto de Letras, quien se quedó con la categoría narrativa édita fue la escritora Lalo Barrubia, con Sobre esta tierra. Editado por Criatura, la novela ya se había quedado también con el Bartolomé Hidalgo en la misma categoría hace algunos meses.

El segundo premio lo obtuvo Temporada de ballenas, de Tamara Silva Bernaschina, y el tercero Apuntes, del fallecido Roberto Appratto . Hubo menciones también para Carnada, de Eugenia Ladra, Farmakeia, de Helena Corbellini, y La altura del derrumbe, de Margarita Heinzen.

El premio a la ópera prima fue para Armando Sartorotti por El viaje, novela que ya había ganado el premio Narradores de la Banda Oriental.

En la categoría narrativa inédita, los premios fueron para Jorge Bertullo por Ángeles en la tormenta, Gonzalo Palermo por El mágico Rossi y Carlos Rehermann por Baile de Carnaval.

Ganadores de los Premios a las letras

Narrativa

Narrativa édita

1er premio: Sobre esta tierra - Lalo Barrubia

2do premio: Temporada de ballenas - Tamara Silva Bernaschina

3er premio: Apuntes - Roberto Appratto

Menciones: Carnada - Eugenia Ladra / Farmakeia - Helena Corbellini / La altura del derrumbe - Margarita Heinzen

Narrativa inédita

1er premio: Jorge Bertullo - Ángeles en la tormenta

2do premio: Gonzalo Palermo - El mágico Rossi

3er premio: Carlos Rehermann - Baile de Carnaval

Menciones: Valeria Rodríguez - Anacahuita / Mateo Danza - La fragilidad de la luz en los frutos extraños / Martín Girona - Las desventajas de ser el séptimo hijo varón

Ópera prima

El viaje - Armando Sartorotti

Poesía

Poesía édita

1er premio: Juan de Marsillio - Alejandrina y lunfa

2do premio: Manuel Barrios - Soma

3er premio: Graciela Estévez Rivero - Acuareza

Menciones: Humberto Ochoa Sayanes - La epopeya de Francisco de los Santos / Gabriel Weiss - El extraño amor de las libélulas

Poesía inédita

1.º premio: Francisco Tomsich - Hojo

2.º premio: Lautaro Pérez Rocha - El Espinillar

3.º premio: Diego Rodríguez Cubelli - Cielo que sí

Menciones: Yenny Camarri Cabrera - Granada / Juan Antonio Correa - En el nombre de Anne Marie

Ópera prima

Premio único: Rocío Medina - Herrumbrada

Mención: Genaro Longo - El signo trágico / Virginia Frade - (Des)conecto

Literatura Infantil y Juvenil

Obra editada

1.º premio: Fabián Lucas - El corazón de piedra de la tía Perla

2.º premio: Mónica Grobert y Lucía Franco - Las Margaritas de Antonia

3.º premio: Karina Macadar y Natalia Cardozo - Vicente y su monstruo horripilante

Mención: Alicia Escardó - Diego y el secreto de la aviadora

Ópera Prima

Micaela Berocay - El sueño de Lula

Obra inédita

1.º premio: Lucía Bomio - En el horizonte del renglón

2.º premio: Nicolás Alberte - La hermandad

3.º premio: Karina Macadar - Mellizos escurridizos

Mención: María José Pita - El Señor Escafandra y el fondo del mar / María Mercedes Calvo - Federico / Sandra Escames - Alboy

Podés leer todos los ganadores en este link.