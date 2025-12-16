Se anunciaron los ganadores de los Premios a las Letras: todos los autores y los libros premiados por el MEC

El año llega a su fin y los premios anuales empiezan a aparecer. Esta semana, en particular, será una de muchos anuncios: este martes se anunciaron los ganadores de los Premios a las Letras que entrega el Ministerio de Educación y Cultura, en la tarde se entrega el Libro de Oro de la Cámara del Libro y este jueves se anuncian los ganadores del Onetti, por parte de la Intendencia de Montevideo.
Con respecto al primero, que entrega anualmente el MEC a través de la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto de Letras, quien se quedó con la categoría narrativa édita fue la escritora Lalo Barrubia, con Sobre esta tierra. Editado por Criatura, la novela ya se había quedado también con el Bartolomé Hidalgo en la misma categoría hace algunos meses.
El segundo premio lo obtuvo Temporada de ballenas, de Tamara Silva Bernaschina, y el tercero Apuntes, del fallecido Roberto Appratto. Hubo menciones también para Carnada, de Eugenia Ladra, Farmakeia, de Helena Corbellini, y La altura del derrumbe, de Margarita Heinzen.
El premio a la ópera prima fue para Armando Sartorotti por El viaje, novela que ya había ganado el premio Narradores de la Banda Oriental.
En la categoría narrativa inédita, los premios fueron para Jorge Bertullo por Ángeles en la tormenta, Gonzalo Palermo por El mágico Rossi y Carlos Rehermann por Baile de Carnaval.
Ganadores de los Premios a las letras
Narrativa
Narrativa édita
1er premio: Sobre esta tierra - Lalo Barrubia
2do premio: Temporada de ballenas - Tamara Silva Bernaschina
3er premio: Apuntes - Roberto Appratto
Menciones: Carnada - Eugenia Ladra / Farmakeia - Helena Corbellini / La altura del derrumbe - Margarita Heinzen
Narrativa inédita
1er premio: Jorge Bertullo - Ángeles en la tormenta
2do premio: Gonzalo Palermo - El mágico Rossi
3er premio: Carlos Rehermann - Baile de Carnaval
Menciones: Valeria Rodríguez - Anacahuita / Mateo Danza - La fragilidad de la luz en los frutos extraños / Martín Girona - Las desventajas de ser el séptimo hijo varón
Ópera prima
El viaje - Armando Sartorotti
Poesía
Poesía édita
1er premio: Juan de Marsillio - Alejandrina y lunfa
2do premio: Manuel Barrios - Soma
3er premio: Graciela Estévez Rivero - Acuareza
Menciones: Humberto Ochoa Sayanes - La epopeya de Francisco de los Santos / Gabriel Weiss - El extraño amor de las libélulas
Poesía inédita
1.º premio: Francisco Tomsich - Hojo
2.º premio: Lautaro Pérez Rocha - El Espinillar
3.º premio: Diego Rodríguez Cubelli - Cielo que sí
Menciones: Yenny Camarri Cabrera - Granada / Juan Antonio Correa - En el nombre de Anne Marie
Ópera prima
Premio único: Rocío Medina - Herrumbrada
Mención: Genaro Longo - El signo trágico / Virginia Frade - (Des)conecto
Literatura Infantil y Juvenil
Obra editada
1.º premio: Fabián Lucas - El corazón de piedra de la tía Perla
2.º premio: Mónica Grobert y Lucía Franco - Las Margaritas de Antonia
3.º premio: Karina Macadar y Natalia Cardozo - Vicente y su monstruo horripilante
Mención: Alicia Escardó - Diego y el secreto de la aviadora
Ópera Prima
Micaela Berocay - El sueño de Lula
Obra inédita
1.º premio: Lucía Bomio - En el horizonte del renglón
2.º premio: Nicolás Alberte - La hermandad
3.º premio: Karina Macadar - Mellizos escurridizos
Mención: María José Pita - El Señor Escafandra y el fondo del mar / María Mercedes Calvo - Federico / Sandra Escames - Alboy
Podés leer todos los ganadores en este link.