Los Chobys buscan letrista: los humoristas abrieron una convocatoria y así es como podés participar (aunque nunca lo hayas hecho)

Leonardo Pacella, de Los Chobys. José AriSi / carnavalenfotos.com

Después de sortear un cupo en el conjunto, Los Chobys decidieron sortear un letrista. El conjunto de humoristas de Leo Pacella y Julio "Bicho" Yuane abrió un llamado para aspirantes a escritores de Carnaval bajo el título "el gran letrista".

"¿Te animás a escribir para Los Chobys?", dice la publicación de los humoristas que ya acumula reacciones y comentarios de sus sorprendidos seguidores. El conjunto inició una inusual convocatoria para recibir "escenas originales" con una "consigna bien actual".

Los interesados deberán enviar su texto al mail [email protected] con un libreto que cumpla con los siguientes requisitos: una escena de hasta tres hojas y cinco minutos de actuación bajo la consigna Tiempos Modernos.

La participación de su seguidores en el conjunto no es una novedad para Los Chobys. En 2024 el conjunto dejó un lugar librado al azar: el último cupo de la agrupación fue sorteado entre más de mil personas y la ganadora fue Sheila, una mujer de Ciudad de la Costa que se convirtió en el centro del espectáculo como carnavalera en entrenamiento.

Ahora, los humoristas vuelven a dejar parte de su propuesta librada al azar y en manos de sus seguidores. Según señalaron en la publicación, sortearán una escena "por cada rueda del concurso".