Carnaval

Los Chobys buscan letrista: los humoristas abrieron una convocatoria y así es como podés participar (aunque nunca lo hayas hecho)

Los humoristas Los Chobys lanzaron una convocatoria para escribir parte de su espectáculo 2026

16 de diciembre 2025 - 16:21hs
Leonardo Pacella, de Los Chobys.
Leonardo Pacella, de Los Chobys. José AriSi / carnavalenfotos.com

Después de sortear un cupo en el conjunto, Los Chobys decidieron sortear un letrista. El conjunto de humoristas de Leo Pacella y Julio "Bicho" Yuane abrió un llamado para aspirantes a escritores de Carnaval bajo el título "el gran letrista".

"¿Te animás a escribir para Los Chobys?", dice la publicación de los humoristas que ya acumula reacciones y comentarios de sus sorprendidos seguidores. El conjunto inició una inusual convocatoria para recibir "escenas originales" con una "consigna bien actual".

Los interesados deberán enviar su texto al mail [email protected] con un libreto que cumpla con los siguientes requisitos: una escena de hasta tres hojas y cinco minutos de actuación bajo la consigna Tiempos Modernos.

Ahora, los humoristas vuelven a dejar parte de su propuesta librada al azar y en manos de sus seguidores. Según señalaron en la publicación, sortearán una escena "por cada rueda del concurso".

Temas:

Los Chobys

