Intendencia de Montevideo presentó su Presupuesto Quinquenal: esperan resultados superavitarios en los próximos balances

La Intendencia de Montevideo , liderada por Mario Bergara , presentó en la Junta Departamental el Presupuesto Quinquenal para el período 2026 y 2030 , en el que proyecta "resultados corrientes superavitarios", tras "medidas de racionalización del gasto " que se implementaron en 2025.

La exposición de motivos asegura que "el ejercicio 2023 cerró con un déficit de 439 millones de pesos, mientras que en 2024 el resultado negativo se ubicó en 3.640 millones de pesos ", cuando la capital era gobernada por Carolina Cosse y luego por Mauricio Zunino .

Ya en 2025, cuando Bergara asumió en la intendencia "se desplegaron esfuerzos significativos orientados a revertir esta trayectoria ". Estas medidas sentaron "las bases para una gestión financiera sostenible y compatible con los compromisos asumidos por la IM".

En la exposición de motivos, a la que accedió El Observador, la administración de Bergara proyecta, entre 2026 y 2030, "resultados corrientes superavitarios, sentando las bases para una gestión financiera sostenible y compatible con los compromisos asumidos".

"En Montevideo, este nuevo período comienza con desafíos coyunturales y estructurales, combinando las grandes preocupaciones de la ciudadanía (limpieza y ambiente, movilidad y accesibilidad, seguridad y convivencia, infraestructura, entre otras) con desigualdades de carácter territorial, de género y generaciones", agrega la exposición de motivos.

La administración de Bergara afirma que "el resultado presupuestal anual previsto entre 2026 y 2030 refleja la evolución proyectada de ingresos y gastos de la IM", "en el caso de los ingresos, se prevé que estos acompañen el desempeño de la economía estimado en el Presupuesto Quinquenal del gobierno nacional, a lo que se le adicionan cambios normativos que afectan la recaudación departamental".

Resultado proyectado antes de amortizaciones Resultado proyectado antes de amortizaciones Intendencia de Montevideo

"En los ingresos departamentales es posible distinguir dos fuentes de financiamiento principales: recursos de origen departamental y transferencias del gobierno nacional", señala el escrito.

Dentro de los recursos departamentales "se destacan los ingresos tributarios, donde cerca de 89% corresponde a la recaudación de Contribución Inmobiliaria (y tributos de cobro conjunto), Patente de Rodados (y otros ingresos de origen vehicular), Tasa General Departamental y Tarifa de Saneamiento".

"En este marco, se revisarán, actualizarán y celebrarán convenios con organismos del gobierno nacional, a fin de coordinar acciones e intercambiar información relevante para la gestión tributaria", agrega la comuna.

Cómo se distribuirá el Presupuesto de Montevideo entre 2026 y 2030

La intendencia de Bergara comunicó que prevé gastar el 45,3% en sueldos, el 40,3% funcionamiento y el 14,4% en inversión.

Composición del presupuesto por tipo de gasto Composición del presupuesto por tipo de gasto Intendencia de Montevideo

En cuanto a la estructura por Departamento del corriente año, la mayor parte de lo recaudado irá para Desarrollo Ambiental, seguido de Movilidad y luego Desarrollo Urbano, entre otras.

Estructura del Presupuesto por departamento 2026 Estructura del Presupuesto por departamento 2026 Intendencia de Montevideo

Según la comuna, "la carga anual por amortizaciones asociadas al endeudamiento de largo plazo se mantiene en niveles reducidos para el período presupuestado".

"Las amortizaciones representan el 2,7 % de los ingresos corrientes en los años 2026, 2027 y 2028, incrementándose levemente a 2,8 % en 2029 y 2030. Estas cifras reflejan un perfil de vencimientos holgado, gradual y consistente con la capacidad financiera de la IM, sin generar presiones sobre el flujo de fondos", añadieron desde la intendencia capitalina.

El oficialismo tiene mayoría de 17 ediles en la Junta, mientras que los electos por el lema Coalición Republicana son 14.