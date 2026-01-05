Intendencia de Montevideo extendió por tres meses la vigencia de las libretas de conducir de profesionales ante "aumento importante" en demanda de trámites

La Intendencia de Montevideo ( IM ) resolvió prorrogar "en forma excepcional" por 90 días la vigencia de las libretas de conducir de profesionales cuyo vencimiento sea entre el 1.º de noviembre del 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Esta decisión se da ante el "aumento importante en la demanda de trámites vinculados a permisos de conducir, en particular de carácter profesional" y el "impacto" que eso generó en los plazos habituales de atención del Servicio Contralor de Conductores en el último trimestre de 2025, explican desde la comuna en una resolución del 2 de enero firmada por el intendente Mario Bergara.

Las libretas afectadas por esta decisión corresponden a las de categorías B, C, D, E, F, H y G3 que fueron otorgadas por la IM y cuyo vencimiento es entre el 1.º de noviembre y el 31 de marzo .

El detalle de las características de cada una de las categorías se puede consultar mediante la web de la Intendencia, mediante el siguiente link .

La renovación de las libretas profesionales tiene costos diferenciados por años, para 10 años de vigencia la cifra a pagar es de $2.900, mientras que por 5 años es de $1.035.

Las renovaciones para personas diagnosticadas con diabetes es de hasta 2 años con un costo de $567. En los tres casos se debe presentar un examen médico que tiene un coste de $727.

Del 31 de diciembre al 7 de enero inclusive, los servicios de Contralor de Conductores y Contralor y Registro de Vehículos estarán cerrados debido a tareas de mantenimiento en el portal de SUCIVE. Retomarán la atención a partir de jueves 8 de enero.