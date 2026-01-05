Intendencia de Montevideo extendió por tres meses la vigencia de las libretas de conducir de profesionales ante "aumento importante" en demanda de trámites

La Intendencia de Montevideo (IM) resolvió prorrogar "en forma excepcional" por 90 días la vigencia de las libretas de conducir de profesionales cuyo vencimiento sea entre el 1.º de noviembre del 2025 y el 31 de marzo de 2026.
Esta decisión se da ante el "aumento importante en la demanda de trámites vinculados a permisos de conducir, en particular de carácter profesional" y el "impacto" que eso generó en los plazos habituales de atención del Servicio Contralor de Conductores en el último trimestre de 2025, explican desde la comuna en una resolución del 2 de enero firmada por el intendente Mario Bergara.
Las libretas afectadas por esta decisión corresponden a las de categorías B, C, D, E, F, H y G3 que fueron otorgadas por la IM y cuyo vencimiento es entre el 1.º de noviembre y el 31 de marzo.
El detalle de las características de cada una de las categorías se puede consultar mediante la web de la Intendencia, mediante el siguiente link.
La renovación de las libretas profesionales tiene costos diferenciados por años, para 10 años de vigencia la cifra a pagar es de $2.900, mientras que por 5 años es de $1.035.
Las renovaciones para personas diagnosticadas con diabetes es de hasta 2 años con un costo de $567. En los tres casos se debe presentar un examen médico que tiene un coste de $727.
Del 31 de diciembre al 7 de enero inclusive, los servicios de Contralor de Conductores y Contralor y Registro de Vehículos estarán cerrados debido a tareas de mantenimiento en el portal de SUCIVE. Retomarán la atención a partir de jueves 8 de enero.