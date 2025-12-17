IM sorteó exoneración anual de tributos para 700 buenos pagadores: cómo saber si saliste beneficiado

Este martes la Intendencia de Montevideo (IM) llevó a cabo un sorteo entre 700 buenos pagadores que en 2026 estarán exonerados del pago de tributos departamentales . La ceremonia se desarrolló en la Sala Azul de la sede de la comuna capitalina.

En total, fueron premiadas “ 500 cuentas de contribuyentes buenos pagadores de los tributos de Contribución inmobiliaria urbana y rural, Tasa general y Tarifa de saneamiento. Además, se realizó un sorteo adicional para 200 contribuyentes que reciben sus facturas a través de correo electrónico ”, detallaron desde la IM.

Las 700 cuentas sorteadas disfrutarán de la exoneración del 100% del pago de los tributos durante todo el 2026.

Los beneficiarios recibirán una carta en su domicilio notificando la exoneración. También se podrá consultar los resultados del sorteo en el sitio web de la Intendencia .

Desde la IM recordaron que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio, ya que la exoneración se reflejará automáticamente en las próximas facturas correspondientes. Sin embargo, para realizar consultas, el contribuyente puede contactarse al WhatsApp 099 019 500.

Quiénes podían participar

Para poder participar del sorteo, los contribuyentes debían cumplir con el requisito de “haber abonado en fecha las obligaciones devengadas y exigibles en los doce meses anteriores al sorteo, y que no hayan mantenido deudas impagas respecto a estas en el período considerado, aunque estuviesen convenidas”, aclararon desde la comuna.