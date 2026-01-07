Accidente de tránsito en Montevideo: un taxi atropelló a tres peatones que estaban esperando el ómnibus

Durante la mañana de este miércoles en Montevideo , un taxista atropelló a tres personas que estaban esperando el ómnibus sobre la Avenida 18 de Julio, a metros de la Plaza Independencia.

El taxi iba en dirección hacia Ciudad Vieja y al pasar la calle Convención se cruzó de senda, subió a la vereda y atropelló a dos hombres y una mujer . Los tres esperaban el ómnibus a metros de la parada, que se encuentra en reparación , ubicada entre las calles Convención y Andes.

La mujer y uno de los hombres fueron llevados a centros de salud y ninguno está grave. Mientras que el restante lesionado se fue del lugar por su cuenta , según informó Telemundo de Canal 12 en primera instancia.

La espirometría al taxista dio como resultado negativo y este afirmó que el incidente se debió a una falla mecánica.

Unos trabajadores que estaban reparando la parada fueron testigos directos del incidente y dieron su versión en diálogo con el citado medio. "Estábamos trabajando en la vía pública en 18 y de repente se atraviesa un taxi de senda y se llevó puestas personas que había ahí: una muchacha, un muchacho y un señor mayor", contó uno de los obreros.

"Lo primero que atinamos a hacer fue auxiliarlos, a cortar la calle con los conos de señalización que tenemos y brindar el apoyo hasta que vengan las autoridades”, agregó.

El taxi "pasó a un metro del cordón de donde estábamos nosotros", según el trabador. Mientras que "la muchacha voló por los aires y cayó”.