Accidente de tránsito en Montevideo: un taxi atropelló a tres peatones que estaban esperando el ómnibus

Durante la mañana de este miércoles en Montevideo, un taxista atropelló a tres personas que estaban esperando el ómnibus sobre la Avenida 18 de Julio, a metros de la Plaza Independencia.
El taxi iba en dirección hacia Ciudad Vieja y al pasar la calle Convención se cruzó de senda, subió a la vereda y atropelló a dos hombres y una mujer. Los tres esperaban el ómnibus a metros de la parada, que se encuentra en reparación, ubicada entre las calles Convención y Andes.
La mujer y uno de los hombres fueron llevados a centros de salud y ninguno está grave. Mientras que el restante lesionado se fue del lugar por su cuenta, según informó Telemundo de Canal 12 en primera instancia.
La espirometría al taxista dio como resultado negativo y este afirmó que el incidente se debió a una falla mecánica.
Unos trabajadores que estaban reparando la parada fueron testigos directos del incidente y dieron su versión en diálogo con el citado medio. "Estábamos trabajando en la vía pública en 18 y de repente se atraviesa un taxi de senda y se llevó puestas personas que había ahí: una muchacha, un muchacho y un señor mayor", contó uno de los obreros.
"Lo primero que atinamos a hacer fue auxiliarlos, a cortar la calle con los conos de señalización que tenemos y brindar el apoyo hasta que vengan las autoridades”, agregó.
El taxi "pasó a un metro del cordón de donde estábamos nosotros", según el trabador. Mientras que "la muchacha voló por los aires y cayó”.