/ MONTEVIDEO

Un hombre murió en los accesos a Montevideo luego de ser atropellado por un ómnibus

Tanto el chofer como los pasajeros del ómnibus resultaron ilesos; Policía Científica está trabajando en el lugar, por lo que el tránsito hacia las afueras de Montevideo se encuentra congestionado

24 de diciembre 2025 - 11:53hs
Un hombre murió en los accesos de Montevideo tras ser embestido por un ómnibus&nbsp;

Un hombre murió en los accesos de Montevideo tras ser embestido por un ómnibus 

Dirección Nacional de Policía Caminera

Un hombre murió esta mañana luego de ser atropellado por un ómnibus en el kilómetro 3 de la ruta 1, a la altura de los accesos a Montevideo, según informó Policía Caminera.

La víctima es un hombre mayor de edad que se encontraba indocumentado y hasta el momento no pudo ser identificado. Según consta en la información oficial, "los primeros indicios arrojan que podría tratarse de una persona en situación de calle".

De acuerdo a la información brindada por Policía Caminera, el peatón "habría intentado cruzar la vía de circulación siendo embestido por el ómnibus sobre el carril rápido contra el cantero central". En el lugar no hay semáforo ni senda peatonal.

Tanto el conductor como los pasajeros del ómnibus de la línea 124 de Cutcsa que se dirigía hacia Santa Catalina resultaron ilesos y la espirometría que se le realizó al chofer resultó negativa.

Hasta el momento el tránsito hacía el oeste se encuentra enlentecido ya que se mantienen obstruidos dos de los tres carriles de la ruta, debido al relevamiento de Policía Científica, lo que afecta la salida de Montevideo.

