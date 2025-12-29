Accidente fatal en Punta del Este: desde hace un año vecinos reclaman medidas a la intendencia ya que en esa esquina ha habido otros siniestros

Vecinos de la zona de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Francisca Fajardo, a la altura de la parada 33 de la playa Brava, dónde ocurrió el accidente fatal en el que murió un motonetista de 44 años el viernes 26, reclamaron a la Intendencia de Maldonado que tome medidas de seguridad vial. Como ya lo habían planteado en diciembre de 2024, pidieron que se coloque semáforos o al menos un lomo de burro en el cruce.

Al otro día del accidente un grupo de vecinos redactó una carta en la que advirtieron de los riesgos de esa zona y reunió unas 300 firmas. Además le pidieron una reunión al intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Los vecinos lamentaron el accidente fatal del motonetista, por el cual la justicia dispuso medidas limitativas a la conductora argentina del Mercedes Benz con el que chocó la moto para que permanezca en el país mientras avanza la investigación. Para ellos “confirma la gravedad de la situación y la urgencia de implementar soluciones concretas para evitar que continúen ocurriendo tragedias similares”.

ACCIDENTE Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenía habilitación electrónica

ACCIDENTE Justicia dictó medidas limitativas de la libertad para la conductora involucrada en un accidente de tránsito en Punta del Este

“La ausencia de semáforos, sumada al intenso flujo vehicular y a la circulación a velocidades inadecuadas, convierte a esta esquina en un punto altamente peligroso tanto para peatones como para conductores”, afirmaron.

Uno de los vecinos que firmó la carta es Patrick Parnas, dueño del restaurante Semilla que está en esa zona y contó a El Observador que un proveedor suyo "tuvo un accidente en moto en esa esquina hace dos años y casi pierde las piernas. Debió ser sometido a más de 40 intervenciones". También recordó el caso de otra conocida suya que chocó con su moto aunque no sufrió lesiones graves y el de un carrito de golf del edificio Surfside que colisionó con un auto el verano pasado.

Parnas señaló que los que vienen de la Barra a esa altura de la rambla agarran velocidad, luego hay una curva y si es de tarde el sol da de frente, lo que convierte a ese tramo en sumamenete peligroso.

El archivo del expediente en la Intendencia de Maldonado

Desde empresas que administran los edificios de esa zona habían planteado el tema formalmente a la Intendencia. En una carta que motivó que se abriera un expediente, se señaló que "hace tiempo que muchos propietarios expresan su preocupación y nos solicitan, en su representación, pedir medidas de reducción de velocidad (por ejemplo colocar lomos de burro y reductores similares a los instalados en la parada 30 de la Brava con su respectiva carteleria, etc) en el cruce de la Rambla y Francisca Fajardo, dónde también cruzan vehículos eléctricos de traslado a la playa y es el ingreso a la Tienda Inglesa", decía la nota a la que accedió El Observador.

Otra nota enviada a la Dirección de Movilidad en enero de 2025 por un copropietario de uno de los edificios de la Brava planteaba la intención de “prevenir una tragedia en un lugar que, por su configuración actual, representa un peligro constante”.

"Un reductor de velocidad o alguna medida que disminuya el riesgo en el retorno de Parada 36 es esencial para evitar accidentes graves", señalaba.

El reclamo de los vecinos de los edificios Tiburon Terrazas Barra, Tiburón Terrazas Oceáno, Surfside, Espacio 1 y Espacio 2, Edificio Greystone, quedó registro bajo un expediente en la intendencia.

Según relataron los vecinos en febrero de 2025 mantuvieron una reunión con autoridades de la intendencia y les dijeron que "la solución sería implantada en marzo de 2025”.

archivo Maldonado

"Llama la atención es que al consultar la administración de nuestro edificio nos informaron haber recibido una notificación de que el expediente mencionado fue envaido el 21 de mayo de 2025 a la oficina de archivo administración documental por lo que solicitaron el desarchivo dejando constancia que de haber otro accidente, la responsabilidad será del gobierno departamental", decía otra nota enviada recientemente.