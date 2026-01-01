Dólar
Tres accidentes fatales en el último día del 2025: murieron cuatro personas, entre ellas una niña

El primer fatal ocurrió sobre la mañana, cerca de la localidad de Villa Serrana (Lavalleja), con un hombre de 33 años fallecido

1 de enero 2026 - 11:20hs
Tres accidentes el 31 en Uruguay

Cuatro personas murieron en tres accidentes de tránsito registrados durante la jornada del miércoles 31 de diciembre, informó Policía Caminera en distintos comunicados. Los siniestros tuvieron lugar en los departamentos de Lavalleja, Paysandú y Montevideo.

El primer siniestro ocurrió sobre la mañana, cerca de la localidad de Villa Serrana (Lavalleja). Allí, un auto que circulaba de sur a norte en la ruta despistó y terminó chocando contra una alcantarilla.

Su conductor, un hombre de 33 años, murió en el lugar y sus dos acompañantes, una mujer de 35 años y una menor de 9 años, terminaron lesionadas por lo que fueron derivadas a un centro médico.

El segundo accidente tuvo lugar durante la tarde, en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 368, en el departamento de Paysandú.

Un hombre junto a una mujer y dos niñas estaba circulando en su auto por la ruta cuando, a causas por determinar, despistó y cayó en una zona de alcantarillado. El auto se incendió y el conductor de 51 años murió carbonizado, junto a una niña cuya identidad todavía no fue determinada y cuya edad era de entre 3 y 5 años.

Una mujer de 44 años sobrevivió y fue derivada al Hospital de Paysandú en estado grave. Una de las niñas, de 4 años, también sufrió heridas graves y fue trasladada a un centro médico cercano.

El último siniestro tuvo lugar sobre Montevideo a las 20:25 horas, en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 18. Un auto que circulaba de oeste a este atropelló y mató a un motociclista.

El auto era conducido por un hombre de 27 años al que se le diagnosticó un "traumatismo leve en la mano derecha". La moto era conducida por un hombre de 57 años, quien murió en el lugar.

