¿Quién tuvo la culpa del accidente fatal en Punta del Este? Expertos en tránsito analizan los errores de cada involucrado

La semana pasada aconteció en Punta del Este un accidente fatal donde un motociclista de 44 años murió tras impactar contra un auto conducido por una argentina de 34 años . Las imágenes del siniestro fueron compartidas en redes sociales y algunos expertos en seguridad vial dieron su punto de vista del hecho.

De acuerdo a lo mostrado en el video, la argentina cruzaba en su auto la rambla Lorenzo Batlle Pacheco en la parada 33 de la playa Brava por la calle Francisca Fajardo y aminoró, quedando en el medio de la calle. Una moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra ella.

ACCIDENTE Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenía habilitación electrónica

MALDONADO Accidente de tránsito en rambla de Punta del Este: conductora del auto declarará el lunes en Fiscalía

Uno de los primeros en aportar su punto de vista sobre el siniestro fue el experto en seguridad vial y creador de la página TransitoUY, Diego Ibáñez .

CHOQUE FATAL EN PUNTA DEL ESTE: MURIÓ UN MOTOCICLISTA El accidente se produjo el viernes en la rambla de la playa Brava. La conductora del auto es argentina. #Accidente #Choque #Choquefatal pic.twitter.com/BRUYHh0xdo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ibáñez detalla cuáles fueron a su parecer los fallos que se produjeron durante el siniestro.

En primera instancia, Ibáñez apuntó contra el vehículo que no se vio involucrado directamente en el accidente, pero que aparece en la imagen: el coche gris que circula por la rambla rumbo a La Barra y se perfila para doblar a la izquierda. De este señaló que estaba en "contramano" al momento del retorno.

"El sentido del retorno me lo da la calle que le continúa. Si esta calle es de doble sentido de circulación, este vehículo para no estar a contramano tendría que haberse ido por su derecha", explicó. Es decir, doblar un poco más adelante para no entrar a contramano en Francisca Fajardo. Al entrar por la izquierda, bloqueó el espacio del auto que protagonizó el accidente.

En cuanto al vehículo conducido por la argentina, Ibáñez aseguró que "en el retorno estaba bastante bien", sin embargo, terminó demorando "demasiado tiempo en realizar la maniobra". En su caso hubiese sido preferible quedar "trancada" por el auto en el cruce, que quedar parada en la mitad de la calle.

Sobre la moto sostuvo que para saber si el motociclista "venía a una velocidad prudente o no" hay que esperar las pericias de accidentología.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Ibañez (@transitouy__)

En conversación con El Observador, Ibáñez explicó que "existe la posibilidad" de qué previo a chocar contra el auto, la moto quedara "en un punto ciego" por "otro vehículo que se desplazaba a la derecha de la misma", circulando hacia el oeste, rumbo a la península.

Justo antes de esa esquina, viniendo desde el oeste, está la curva que viene desde el puente de La Barra. Por lo que es posible que, sumado a una potencial alta velocidad, el conductor de la moto no viera al auto hasta que era muy tarde.

Embed

"Sin sacar conclusiones, dado el tiempo que transcurre desde que nosotros vemos ese posible auto blanco tapando a la moto y el impacto, podemos decir que 'la moto venía en exceso de velocidad', dijo Ibañez, y "por esa razón en la curva fue tapada por el auto blanco y por eso llegó antes al lugar donde ocurrió el siniestro", mencionó.

"La otra opción es que la conductora del auto implicado en el siniestro no tomó los recaudos necesarios para poder cruzar la calzada de forma segura, sin poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios de la vía", agregó para cerrar.

También en diálogo con El Observador, el periodista y expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Jorge Alfaro, reflexionó que "a la distancia" parece ser que "el auto va muy despacio y la moto muy rápido".

"Sin carteles o señalización la preferencia la tiene la derecha. Ahora nadie puede ignorar que la calle que vas a cruzar es doble vía y circulación importante y por consiguiente preferente", puntualizó.

En este sentido, para Alfaro es posible que la argentina "después de mirar para la izquierda" pusiera "mayor atención a los que iban por la derecha y al auto de delante".

"De lejos es difícil hablar de medidas y velocidades. Ahora, opinando por el tiempo que la señora cruza y aparece la moto, pienso que la velocidad es un factor más que importante", agregó.

Daniel Rosich, director del Centro de Innovación en Movilidad (CEDIMO), opinó en conversación con este medio, que durante el siniestro hubo una "falta compartida" por los involucrados.

En primer lugar, por parte conductor de la moto que "posiblemente venía con exceso de velocidad" y en segundo lugar, por la argentina que a su entender "entró sin percatarse de nada".

Más allá de esto, para Rosich este siniestro termina "confirmando el ineficiente accionar de nuestro Estado en materia de prevención".

"La responsabilidad de este accidente no es del chófer de la moto, tampoco de la argentina, es de nosotros como nación, es un compromiso que el Estado debe asumir", cerró.

Por este caso, este lunes tuvo lugar en Maldonado una audiencia donde la Justicia dispuso medidas limitativas contra la argentina de 34 años. Esta no podrá salir del país por 60 días –se le retuvo la documentación de viaje– y debió fijar domicilio, informó FM Gente.