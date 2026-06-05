Condenan al líder y a otros nueve integrantes de una organización narco desarticulada en Maldonado

La Justicia condenó a 10 personas vinculadas a la denominada Operación Jacobo , una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al suministro de drogas y al tráfico interno de armas en Maldonado.

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Entre los condenados se encuentra el presunto líder de la red, un hombre de 28 años que recibió una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría como autor de un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas de fuego y municiones.

Según explicó el abogado Marcos Pacheco en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), el condenado reconoció su participación en los hechos, lo que derivó en una reducción de la pena.

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Además, otros ocho integrantes de la organización, de entre 19 y 45 años, fueron condenados por un delito continuado de suministro de estupefacientes, con penas que van de dos años a dos años y seis meses de prisión .

Un décimo involucrado, de 35 años, fue condenado por dos delitos de receptación agravada y recibió una pena de 10 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Dos personas fueron imputadas

La investigación también derivó en la formalización de otras dos personas.

Uno de los imputados, de 27 años, fue formalizado por suministro continuado de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva.

Por otra parte, un joven de 20 años fue imputado por tenencia de drogas no para consumo y quedó sometido a arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 90 días.

Más de 57 kilos de cocaína y vehículos de alta gama

La Justicia dispuso además el decomiso de los bienes incautados durante la investigación, entre ellos 471.958 pesos, US$ 741, dos camionetas de alta gama, cinco automóviles y tres motocicletas.

También ordenó el decomiso de la droga, las armas y las municiones incautadas, que serán remitidas a los organismos correspondientes para su análisis y posterior destrucción.

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La Operación Jacobo incluyó 16 allanamientos simultáneos en Punta del Este, Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubí, Barrio Rivera, Maldonado Park y Los Olivos, donde fueron detenidas inicialmente 15 personas.

Una organización que distribuía droga en Maldonado, San Carlos y Punta del Este

Cuando el operativo fue presentado públicamente, el ministro del Interior, Carlos Negro, lo definió como "un duro golpe" para las organizaciones criminales que operan en el departamento.

Por su parte, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, sostuvo que la organización era liderada por un delincuente con antecedentes penales que administraba unas 20 bocas de venta de drogas en Maldonado, San Carlos y Punta del Este.

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La investigación comenzó tras la incautación de más de 53 kilos de cocaína de máxima pureza y permitió identificar una estructura dedicada a la distribución masiva de estupefacientes en el departamento.

Hasta el momento, la operación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, equivalentes a más de 300.000 dosis, valuadas en más de US$ 3 millones, además de armas de fuego vinculadas a hechos delictivos y vehículos utilizados por la organización para sus actividades criminales.

Según las autoridades, parte de la operativa incluía la utilización de automóviles y motocicletas para distribuir droga en distintos puntos del departamento.