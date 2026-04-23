Luis Suárez metió un golazo a los pocos minutos de ingresar para ayudar al Inter Miami a vencer al Real Salt Lake: mirá el video

Luis Suárez volvió al gol este miércoles por la noche, tras anotar uno de los dos tantos de la victoria 2-0 del Inter Miami contra el Real Salt Lake por la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos .

El delantero uruguayo arrancó el partido en el banco de suplentes, e ingresó al partido al minuto 75 en lugar de Tadeo Allende . Pocos minutos después llegaron los dos goles del encuentro, de forma casi consecutiva .

A los 82 Telasco Segovia le dio un pase desde el córner a Rodrigo de Paul , que recibió afuera del área y sacó un potente disparo que se metió en el ángulo del arquero Rafael Cabral para poner el 1-0 en el America First Field de Salt Lake City.

Un minuto después, y a los ocho de haber ingresado , llegó el tanto de Suárez. El "Pistolero" generó una pared en el aire con Germán Berterame en la puerta del área, y sacó una volea de zurda que volvió a meterse en el mismo ángulo que había entrado segundos atrás.

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Es el segundo gol de Suárez esta temporada. El primero fue en el empate 2-2 ante el Austin FC, en la inauguración del Nu Stadium del Inter Miami, el pasado 4 de abril.

El uruguayo comenzó esta temporada como un jugador de recambio de su equipo, en el que lleva 154 minutos disputados en seis partidos, con un promedio de 25 minutos por encuentro.

En el partido entre el Inter Miami y Salt Lake también estuvo presente desde el arranque el uruguayo Maximiliano Falcón, compañero de Suárez que fue elegido figura del partido, y Juan Manuel Sanabria, que jugó los últimos 30 minutos para el equipo local. Lionel Messi disputó los 90 minutos.

Con este resultado el Inter Miami se mantuvo en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 18 puntos, a un punto del Nashville pero con un partido más. Salt Lake, en tanto, está sexto en la Conferencia Oeste con 16 unidades.