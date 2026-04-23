Manchester City le ganó al Burnley y desplazó al Arsenal como líder de la Premier League: así será la definición del título

La Premier League está al rojo vivo y todo indica que tendrá una de las mejores definiciones en los últimos tiempos, luego de que el Manchester City ganara su partido ante el Burnley y desplazara al Arsenal en la cima de la tabla de posiciones alcanzando los mismos puntos, pero con más goles convertidos.

Con un tanto de Erling Haaland , el equipo de Pep Guardiola venció 1-0 al ya descendido Burnley en condición de visitante y alcanzó los 70 puntos en la tabla, los mismos que el Arsenal aunque el Manchester City quedó como líder por tener más goles a favor , debido a que la diferencia de gol con los Gunners es la misma.

El Arsenal tenía nueve puntos de ventaja en la cima de la Premier , pero las derrotas ante el Bournemouth de local y el Manchester City el pasado fin de semana de visitante, sumado al triunfo de los de Pep, revirtió la historia y el equipo ciudadano quedó como puntero.

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Cabe remarcar que Arsenal debe jugar el encuentro de la jornada este sábado desde las 13:30 ante Newcastle, mientras que el cuadro de Manchester adelantó su duelo porque el próximo fin de semana competirá en las semifinales de la FA Cup.

Dicho esto, los Citizens aún deben el compromiso de la fecha 31 ante Crystal Palace, que se aplazó porque en esos días se impusieron a los Gunners en la final de la Copa de la Liga.

Si ambos conjuntos ganan todos los partidos, incluido el pendiente del Manchester City contra Crystal Palace, los dos quedarán igualados en puntos con la misma cantidad de partidos y comenzará una pelea gol a gol para definir al campeón de la Premier League.

Actualmente, están empardados en la diferencia de gol (+37), pero los Gunners son relegados al segundo puesto por tantos a favor (66 a 63). En caso de empatar también en ese criterio, los partidos entre sí le dan el guiño a los de Pep Guardiola (1-1 en Londres y 2-1 como local).

La agenda del Manchester City y el Arsenal en el final de temporada

En el caso del Manchester City, adelantó su partido frente al Burnley porque este sábado 25 de abril jugará las semifinales de la FA Cup frente al Southampton en Wembley en busca de un lugar en la final ante el ganador del Chelsea y el Leeds United, con la posibilidad de disputar esa hipotética final el domingo 16 de mayo.

Por otro lado, los partidos restantes por Premier League que le quedan a los de Pep son ante Everton (V), Brentford (L), Bournemouth (V), Crystal Palace (L) y Aston Villa (L).

Erling Haaland El gol de Erling Haaland para el Manchester City ante el Burnley @ManCity

La agenda del Arsenal también tiene sus compromisos difíciles, teniendo en cuenta que afrontará las semifinales de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, siendo el miércoles 29 de abril el encuentro de ida y el 5 de mayo la revancha en Londres.

En cuanto a la Premier, el elenco de Mikel Arteta enfrentará al Newcastle (L), Atlético de Madrid (V), Fulham (L), Atlético de Madrid (L), West Ham (V), Burnley (L) y cierra el torneo ante Crystal Palace (V).