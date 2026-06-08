Ronald Araujo regresa a Montevideo tras viaje relámpago a España para tratar su lesión: micro desgarro, se pierde el debut y apuntan a su estreno en el Mundial 2026 frente a España

El capitán de Barcelona y figura de la selección uruguaya, Ronald Araujo , se embarcaba este lunes de noche en Madrid y llegaba a Montevideo el martes de mañana luego de su viaje relámpago a España para tratar una lesión muscular en uno de sus gemelos que le impidió entrenar en los últimos cuatro días con la selección, en la preparación para el Mundial 2026.

Según pudo conocer Referí el futbolista sufrió un micro desgarro , no estará para el debut frente a Arabia Saudita y enfocaron la recuperación para que el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa , pueda utilizarlo en el partido ante España o para la ronda de los 32 mejores, si Uruguay avanza .

Uruguay enfrentará a España en la tercera fecha del Grupo H. Ese encuentro se disputará el viernes 26 de junio en Guadalajara.

Esto implica que Araujo no estará para el estreno frente a Arabia Saudita , el lunes 15 de junio, y tampoco podrá llegar para el partido del domingo 21 frente a Cabo Verde . Ambos encuentros se disputarán en Miami.

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¿Qué ocurrió con Ronald Araujo desde que llegó a Montevideo?

El futbolista de Barcelona se integró a los entrenamientos el lunes 25 de mayo en el Complejo de la AUF, tras arribar ese mismo día a Montevideo, dos días después del último partido con su club por LaLiga.

En ese último partido jugó 45 minutos frente a Valencia, en la derrota 3-1, y fue sustituido para el inicio del segundo tiempo.

En el Complejo entrenó durante nueve días y en la última semana sufrió un estadio febril dos días, miércoles y jueves, y según informaron a Referí sufrió una baja de defensas que derivó en una pequeña sobrecarga muscular en uno de los gemelos.

A raíz de esa situación, el pasado viernes Araujo fue sometido a estudios de rutina para conocer el grado de la lesión y avanzar en el tratamiento para la recuperación del futbolista, y los informes revelaron que sufrió una lesión de bajo grado pero tuvo rotura de fibras. En su caso se trata de un pequeño desgarro.

Entonces, a pedido del jugador y del club, con el permiso de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), el zaguero de la selección viajó este domingo de noche a España para ser tratado por médicos de confianza que han acompañan los procesos de recuperación del zaguero.

El viaje del futbolista a dos días de la partida de la selección al Mundial, generó sorpresa.

Desde España informaron a Referí que lo que ocurrió con Araujo es un procedimiento habitual en el club, en donde la sanidad de Barcelona se involcura directamente en la situación de sus jugadores cuando son cedidos a las selecciones.

¿Por qué Araujo no viajó directo al Mundial?

Araujo no viaja directo desde Madrid a Playa del Carmen a pedido del futbolista que planteó retornar a Montevideo porque quiere iniciar el viaje de la selección uruguay con el resto de sus compañeros, en el vuelo chárter que partirá desde el aeropuerto de Carrasco este martes a la hora 23.

Explicaron también que el futbolista viaja en business, lo que le permite retornar descansando. De todas formas, durante tres noches su descanso será en aviones: domingo Montevideo-Madrid, lunes Madrid-Montevideo y martes Montevideo-Playa del Carmen.

Uruguay llegará el martes a la hora 6.15 del miércoles a México, donde montará su concentración durante el Mundial en un lugar exclusivo para el combinado celeste.

¿Cuál será el período de recuperación para Ronald Araujo?

A la espera de la comunicación oficial de la AUF, la situación del zaguero es que sufrió una lesión muscular con rotura de fibras, que demandará al menos dos semanas de recuperación.

Se trata de un pequeño desgarro y están trabajando con el jugador para que pueda jugar en el tercer partido de Uruguay en el Mundial, el viernes 26 de junio frente a España, o eventualmente para el encuentro de dieciseisavos de final, en caso que la selección avance primero o segundo en el Grupo H o como uno de los ocho mejores terceros.

Al capitán de Barcelona se suma la ausencia de Giorgian de Arrascascaeta, quien se recupera de una fractura de clavícula, por la que fue intervenido quirúrgicamente, y de un desgarro de gemelos que retrasa su regreso a los entrenamientos y al equipo titular.

De Arrascaeta también se perderá el debut ante Arabia Saudita y está en duda su presencia hasta el partido de la segunda ronda del torneo (fase de los 32 mejores).