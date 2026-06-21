Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con 12.931.544 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 245.738 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

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La ventaja de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es menos de la mitad de los 659.1340 votos con la que se impuso en primera vuelta, el pasado 31 de mayo, lo que indica que aunque ambos candidatos aumentaron su caudal, Cepeda lo hizo en una proporción mayor.

Igualmente hoy hubo 426.013 votos en blanco, equivalentes al 1,63 %, y 220.507 votos nulos (0,83 %), mientras que 29.455 tarjetas electorales no fueron marcadas, lo que equivale al 0,11 %.

Hasta el momento ni De la Espriella ni Cepeda se han pronunciado sobre el resultado de esta reñida votación sobre la que el presidente Petro dijo que "hay muchas irregularidades" por lo que reiteró que la última palabra la tendrá el escrutinio a cargo de más de 9.000 jueces de la República y notarios. EFE