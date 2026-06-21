Colombia comienza a votar en un reñido balotaje entre la izquierda en el poder y la derecha

Los colombianos empezaron a votar el domingo para elegir al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro.

Le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

Colombia elige presidente con la izquierda a prueba ante un recrudecimiento de la violencia

"Venimos con esa expectativa de cambiar el rumbo del país. (...) Cada día tenemos más inseguridad", dijo a la AFP Juan Márquez antes de votar en la caribeña Barranquilla, con la camiseta de la selección de fútbol que llevan con frecuencia De la Espriella y sus seguidores.

Petro, vestido de blanco, inauguró con su voto la jornada en Bogotá, que se desarrollará hasta las 21H00 GMT. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

Visiones opuestas

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 trajo unos años de calma. Pero una década después la campaña ha estado marcada por la violencia de actores armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado, que se hace llamar "El Tigre", dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para lanzar una ofensiva de 90 días contra la guerrilla con bombardeos y fumigación de narcocultivos en el mayor productor de cocaína del mundo.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone a las políticas de paz con las que Petro intentó negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.

Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse, ganar poder y expandirse.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales en 1994, Cepeda ha sido defensor de las víctimas del conflicto y en este gobierno fue uno de los artífices de la "paz total", aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.

"Por el bien de Colombia primero los pobres", dice en sus discursos.

"Soluciones de choque"

Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder en un país que ha estado gobernado por élites conservadoras a lo largo de 200 años.

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se ha convertido en un fenómeno político, con el uso de inteligencia artificial y entrevistas donde alardea de cantante o de la vida de lujos que llevaba en Italia antes de su campaña.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y porque como abogado ha defendido a paramilitares y narcotraficantes.

Polarización

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país.

Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro.

Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".

El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Tengo "miedo", "es un día decisivo para el país", dice Juan Alberto Martínez, un asesor financiero de 51 años en Barranquilla, en medio de la polarización entre los dos bandos.

AFP