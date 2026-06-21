Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Lunes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Mundo / MUNDO

Colombia comienza a votar en un reñido balotaje entre la izquierda en el poder y la derecha

Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años

21 de junio de 2026 11:30 hs
Elecciones en Colombia

Elecciones en Colombia

Foto por JUAN BARRETO / AFP

Los colombianos empezaron a votar el domingo para elegir al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro.

Le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

Más noticias

Colombia elige presidente con la izquierda a prueba ante un recrudecimiento de la violencia

Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta presidencial

"Venimos con esa expectativa de cambiar el rumbo del país. (...) Cada día tenemos más inseguridad", dijo a la AFP Juan Márquez antes de votar en la caribeña Barranquilla, con la camiseta de la selección de fútbol que llevan con frecuencia De la Espriella y sus seguidores.

Petro, vestido de blanco, inauguró con su voto la jornada en Bogotá, que se desarrollará hasta las 21H00 GMT. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

Visiones opuestas

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 trajo unos años de calma. Pero una década después la campaña ha estado marcada por la violencia de actores armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado, que se hace llamar "El Tigre", dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para lanzar una ofensiva de 90 días contra la guerrilla con bombardeos y fumigación de narcocultivos en el mayor productor de cocaína del mundo.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone a las políticas de paz con las que Petro intentó negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.

Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse, ganar poder y expandirse.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales en 1994, Cepeda ha sido defensor de las víctimas del conflicto y en este gobierno fue uno de los artífices de la "paz total", aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.

"Por el bien de Colombia primero los pobres", dice en sus discursos.

"Soluciones de choque"

Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder en un país que ha estado gobernado por élites conservadoras a lo largo de 200 años.

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se ha convertido en un fenómeno político, con el uso de inteligencia artificial y entrevistas donde alardea de cantante o de la vida de lujos que llevaba en Italia antes de su campaña.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y porque como abogado ha defendido a paramilitares y narcotraficantes.

Polarización

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país.

Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro.

Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".

El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Tengo "miedo", "es un día decisivo para el país", dice Juan Alberto Martínez, un asesor financiero de 51 años en Barranquilla, en medio de la polarización entre los dos bandos.

AFP

Las más leídas

La burocracia no da abasto ante récord de llegada de cubanos a Uruguay: el Estado acelera trámites y prepara nuevas medidas

Fernando Gago sufrió un infarto: el parte médico del club y el momento en el que sintió un malestar en plena conferencia de prensa

García tilda de "fallido" el anuncio por la puesta en marcha del nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco: qué dice el sindicato

Santiago Lazar ganó medalla de oro en los 100 metros llanos del Iberoamericano sub 20 de Lima y batió el récord nacional de la categoría

Temas

Colombia balotaje

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos