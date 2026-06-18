Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán, fue protagonista de uno de los momentos más insólitos en el partido ante Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de llevarse puesto al camarógrafo en el campo de juego junto al lateral, en el intento de frenar al colombiano Luis Díaz.
Mundial 2026: el tremendo choque de Khusanov al camarógrafo en el partido ante Colombia; mirá el video
Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán, se llevó puesto a camarógrafo tras cometerle una falta a Luis Díaz en el Mundial 2026