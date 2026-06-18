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Mundial 2026: el tremendo choque de Khusanov al camarógrafo en el partido ante Colombia; mirá el video

Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán, se llevó puesto a camarógrafo tras cometerle una falta a Luis Díaz en el Mundial 2026

18 de junio de 2026 0:04 hs
ESPN

Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán, fue protagonista de uno de los momentos más insólitos en el partido ante Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de llevarse puesto al camarógrafo en el campo de juego junto al lateral, en el intento de frenar al colombiano Luis Díaz.

Khusanov, defensor que juega en el Manchester City, fue con todo a marcar al futbolista Luis Díaz, que tiró la pelota larga para ganar en velocidad y que llegó primero que su rival, y este último no solo le cometió infracción al delantero sino que no tuvo tiempo de frenar la carrera y se llevó puesto al camarógrafo, que estuvo atendido por unos minutos.

Tras el choque, el camarógrafo que estaba a escasos metros de la línea del campo de juego, fue atendido por el personal médico luego del brutal choque con el defensor de Uzbekistán.

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