Mundial 2026: el tremendo choque de Khusanov al camarógrafo en el partido ante Colombia; mirá el video

Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán, fue protagonista de uno de los momentos más insólitos en el partido ante Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de llevarse puesto al camarógrafo en el campo de juego junto al lateral, en el intento de frenar al colombiano Luis Díaz.

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Khusanov, defensor que juega en el Manchester City, fue con todo a marcar al futbolista Luis Díaz, que tiró la pelota larga para ganar en velocidad y que llegó primero que su rival, y este último no solo le cometió infracción al delantero sino que no tuvo tiempo de frenar la carrera y se llevó puesto al camarógrafo, que estuvo atendido por unos minutos.