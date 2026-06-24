No es el Gran Parque Central: este es el primer estadio internacional del mundo

Si bien el Gran Parque Central de Montevideo es reconocido como el primer estadio mundialista por la FIFA al haber albergado uno de los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo de 1930 , lo cierto es que el Hampden Park , en Escocia , constituye el primer estadio internacional del mundo.

La distinción volvió a cobrar relevancia en 2026, cuando las autoridades de la nación perteneciente al Reino Unido le otorgaron protección patrimonial al sitio donde se levantó el recinto original.

La decisión fue impulsada por el valor histórico del perímetro hoy sin uso, considerado un punto clave en el desarrollo del fútbol moderno. El primer Hampden Park fue construido en 1873 por el club Queen's Park FC en la ciudad de Glasgow y se convirtió en la sede habitual de partidos internacionales de la selección escocesa.

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Según Historic Environment Scotland, el lugar es considerado el primer estadio de fútbol internacional construido específicamente para albergar este tipo de encuentros, una condición que lo distingue de otros escenarios históricos del deporte.

La diferencia entre el primer estadio internacional y el primer estadio mundialista

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La confusión suele surgir porque ambos recintos ocupan lugares destacados en la historia del fútbol, aunque por motivos distintos.

El Gran Parque Central, propiedad del Club Nacional de Football, es reconocido como el primer estadio mundialista de la historia. Allí se disputó el 13 de julio de 1930 uno de los primeros partidos de la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA en Uruguay. Fue inaugurado en 1900 y es considerado el más antiguo de América que continúa en actividad.

La ceremonia de inauguración del pabellón en el primer estadio de Hampden Park en 1878. BBC

Hampden Park, en cambio, alcanzó notoriedad varias décadas antes. El recinto original recibió partidos internacionales entre Escocia e Inglaterra, así como finales de la Copa de Escocia, y sentó las bases para el diseño de los estadios modernos. Historiadores recopilados por Historic Environment Scotland destacan que incorporó elementos innovadores para la época, como tribunas, molinetes de acceso y servicios para los espectadores.

hampden Park en la década de 1920 Daily Record

Aunque en la actualidad se encuentra en una ubicación diferente dentro de Glasgow, el emplazamiento original conserva un enorme valor simbólico para el fútbol británico. Por esa razón, las autoridades locales decidieron proteger el terreno frente a posibles proyectos inmobiliarios que podrían haber alterado un sitio considerado fundamental para la historia del deporte.

Mientras el Gran Parque Central mantiene su condición de primer estadio mundialista, el histórico Hampden Park continúa siendo reconocido por investigadores y organismos patrimoniales como el primer estadio internacional del mundo.