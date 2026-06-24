Terremoto en Venezuela: sismo de 7,1 sacudió Caracas y causó escenas de pánico en las calles

Un fuerte sismo sacudió este miércoles Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, sin que se conozca por el momento si hay víctimas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.

Un primer temblor tuvo su epicentro a 21 km al oeste de Morón y fue seguido de varias réplicas , de una magnitud de hasta 7,5 , indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Una periodista de la AFP vio un inmueble de varias plantas completamente destruido en el barrio de Altamira en la capital venezolana. Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los edificios que se derrumbaron . Otros inmuebles perdieron su fachada.

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Hubo escenas de pánico en la ciudad , por ejemplo en un centro comercial muy concurrido de ese mismo barrio, según la periodista de la AFP. El piso empezó a temblar , cayeron estantes en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duro. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron muchas cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

"Se desprendió las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco. Se desconoce por el momento si hay víctimas.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Hasta Colombia

Diosdado Cabello informó que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto. "Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

"No hay tsunami, no hay peligro por un reciente terremoto" cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causaron 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

#24Jun | Reportan que hay múltiples personas heridas en Guatire, estado Miranda, tras el temblor registrado este miércoles.



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Con información de AFP