"Pacto de Guadalajara": la polémica hipótesis de un streamer argentino sobre el partido entre Uruguay vs. España

A horas del partido decisivo entre Uruguay y España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 , una particular hipótesis lanzada por el streamer argentino Davoo Xeneize generó repercusión en redes sociales y abrió el debate entre hinchas de La Celeste. La conjetura, bautizada como "Pacto de Guadalajara" , sugiere que un empate podría beneficiar a ambos seleccionados en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El choque se disputará el viernes en el estadio Akron de Guadalajara , México . El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como líder de la zona con cuatro puntos, mientras que los comandados por Marcelo Bielsa acumulan dos unidades y necesita un resultado favorable para mantener sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

Durante una transmisión en vivo, Davoo Xeneize sostuvo que en las horas previas al partido circulaban versiones sobre un posible acuerdo tácito entre ambos equipos para igualar el encuentro. Según explicó, un empate podría permitir que España conserve el primer puesto del grupo y que Uruguay mantenga opciones de clasificarse como uno de los mejores terceros.

El creador de contenido también mencionó la cercanía existente entre varios futbolistas de ambas selecciones. Como ejemplo, señaló que referentes uruguayos como Ronald Araujo y Federico Valverde comparten vínculos cotidianos con jugadores de la Selección española debido a su participación en clubes de primer nivel de Europa .

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"Se está hablando de un pacto de Guadalajara, de Uruguay-España 0 a 0”, lanzó el argentino.

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Uruguay gana

La cuenta más sencilla para Uruguay es vencer a España. En ese caso alcanzaría los cinco puntos y aseguraría su clasificación a la fase eliminatoria sin depender de otros resultados. Incluso tendría posibilidades de finalizar en el primer lugar del Grupo H, dependiendo de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Uruguay empata o pierde ante España

Un empate dejaría a Uruguay con tres puntos. En ese escenario, la clasificación dependerá de lo que suceda en el otro partido del grupo y de la comparación con los terceros ubicados en las demás zonas. Si Cabo Verde y Arabia Saudita también igualan, La Celeste mantendría opciones de avanzar gracias a los criterios de desempate.

La derrota, en cambio, complicaría seriamente el panorama: el seleccionado quedaría con dos unidades y dependería de una combinación muy favorable de resultados en otros grupos para aspirar a uno de los ocho lugares reservados para los mejores terceros.