Polémica por un streamer argentino sobre Valverde: "El Pajarito 'bien verde', no le va a alcanzar ni la vida, ni la del hijo, ni la del nieto, para poder siquiera atarle los cordones a De Paul"; mirá el video

La polémica se instaló en el streaming de Azzaro en Buenos Aires, luego del resonante triunfo de Argentina 3-0 sobre Argelia en lo que fue su debut en el Mundial 2026 , con tres goles de Lionel Messi, quien jugó un partidazo.

Pero más allá de ello, opinó sobre el nivel de Rodrigo De Paul que para él es el mejor interno por izquierda del mundo, y que supera a Federico Valverde, de Real Madrid y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, y a Gaby, de Barcelona y España.

Lo que dijo de Federico Valverde comparado con Rodrigo De Paul

"Pobre de los que dijeron que De Paul no podía jugar en la selección, pues fue a Miami. Pero por mí que De Paul vaya a todos los benditos shows de Tini, y en vez de irse un mes, se vaya dos meses con Mati Pazos a México. Lo digo realmente en serio, porque este pibe, porque De Paul, cuando se pone la camiseta de la selección argentina, es el mejor interno por derecha del fútbol, el mejor", comenzó a decir el streamer argentino.

Según su visión del fútbol "Juega seis partidos por año, pero es el mejor. El chico Gaby, que debutó hace 15 años y juega en España, tiene que volver a nacer tres veces para jugar al nivel que juega De Paul. ¿Tres veces, eh? Tres veces. Ni hablar de El Pajarito Valverde. El Pajarito bien verde. Que no le va a alcanzar ni la vida de él, ni la del hijo, ni la del nieto. Para poder siquiera atarle los cordones a De Paul".

Aquí se puede ver el video: