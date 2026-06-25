La selección de Paraguay busca la clasificación en un duro encuentro ante Australia, correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, en donde se enfrenta de manera directa al equipo de Oceanía por el segundo lugar. El partido empezará a las 23:00 horas.
Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro va por todo sueña con la clasificación
Seguí EN VIVO el duelo clave entre Paraguay y Australia, correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026