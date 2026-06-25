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Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro va por todo sueña con la clasificación

Seguí EN VIVO el duelo clave entre Paraguay y Australia, correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026

25 de junio 2026 - 22:48hs
Paraguay
EFE
&nbsp;Junior Alonso y Omar Alderete de Paraguay festejan el triunfo ante Turquía en el Mundial 2026

 Junior Alonso y Omar Alderete de Paraguay festejan el triunfo ante Turquía en el Mundial 2026

FOTO: AFP

EN VIVO

La selección de Paraguay busca la clasificación en un duro encuentro ante Australia, correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, en donde se enfrenta de manera directa al equipo de Oceanía por el segundo lugar. El partido empezará a las 23:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Paraguay vs Australia en vivo

La tabla de posiciones del grupo D del Mundial 2026

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