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Boca Juniors está interesado en Rodrigo Aguirre, parte del plantel de la selección uruguaya en el Mundial 2026, para reforzar su delantera: los detalles

Desde el entorno del jugador aclararon que Aguirre está enfocado en la selección uruguaya y el Mundial 2026, pero marcaron que ya hubo contactos de Boca Juniors con su agente

25 de junio de 2026 2:29 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Guadalajara

Por  Joaquín Pisa en Guadalajara

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay antes de su debut en el Mundial 2026

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay antes de su debut en el Mundial 2026

Foto: FIFA

El delantero Rodrigo Aguirre, parte del plantel de la selección uruguaya que está disputando el Mundial 2026, interesa en Boca Juniors para reforzar su ataque de cara al segundo semestre de 2026, confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

Según detallaron las fuentes, ya hubo contactos entre el club argentino y el agente del jugador, Pablo Bentancur, y marcaron que existe un "interés real" en contratar al atacante de 31 años, que actualmente juega en Tigres de México. Aún no se presentó una oferta formal.

Aguirre llegó a su actual club a principios de febrero, procedente del América. En 21 partidos jugados el pasado semestre anotó cinco goles, cuatro de ellos en el camino de Tigres hacia la final de la Liga de Campeones Concacaf, en la que el conjunto de Nuevo León cayó ante el Toluca.

De todas formas, desde el entorno aclararon que el jugador está enfocado en la selección uruguaya, con la que debutó en un Mundial ingresando en los últimos minutos en el primer partido ante Arabia Saudita, e indicaron que mientras la celeste esté disputando el torneo ni el jugador ni su representante realizaran declaraciones sobre este interés de Boca.

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Aguirre lleva 11 partidos y tres goles con Uruguay, en el que debutó en noviembre de 2024 con un gol ante Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial, 13 años después de integrar aquella selección sub 17 que llegó a la final del Mundial de la categoría en México.

En el debut ante Arabia se lo vio emocionado hasta las lágrimas cuando sonó el Himno uruguayo en los altoparlantes del Hard Rock Stadium. Tras el encuentro, declaró en zona mixta a Referí que su estreno mundialista representó un "sentimiento inexplicable" y un "orgullo muy grande", por su pasado y porque su familia estaba en el estadio para verlo

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