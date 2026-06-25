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5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 25 de junio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta instancia se corrió para el jueves

25 de junio de 2026 22:21 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este jueves 25 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.500.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 6.362.765 y resultó vacante. El Pozo Revancha puso en juego $ 4.233.669 y tuvo un acierto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 18 de Las Piedras.

El sorteo se puede seguir a continuación:

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Resultados del Pozo de Oro

  • 34
  • 31
  • 28
  • 41
  • 13
  • Bolilla extra: 09

Resultados del Pozo Revancha

  • 34
  • 44
  • 02
  • 47
  • 32

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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