5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 25 de junio EN VIVO

Este jueves 25 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.500.000 .

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El Pozo de Oro sorteó $ 6.362.765 y resultó vacante . El Pozo Revancha puso en juego $ 4.233.669 y tuvo un acierto . Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 18 de Las Piedras .

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 21 de junio y para cuándo se pasa

Sorteo del 5 de Oro: este lunes se juegan más de 32 millones de pesos

Resultados del Pozo de Oro

34

31

28

41

13

Bolilla extra: 09

Resultados del Pozo Revancha

34

44

02

47

32

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.