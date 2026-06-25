5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 25 de junio EN VIVO

Este jueves 25 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.500.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 6.362.765 y resultó vacante. El Pozo Revancha puso en juego $ 4.233.669 y tuvo un acierto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 18 de Las Piedras.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 34
- 31
- 28
- 41
- 13
- Bolilla extra: 09
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.