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Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 21 de junio y para cuándo se pasa

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00; sin embargo, el de este domingo se cambiará

21 de junio de 2026 12:30 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro previsto para este domingo 21 de junio quedó aplazado y se realizará en una fecha diferente, informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas mediante su calendario oficial.

La no realización del sorteo se debe al feriado del viernes 19 de junio, cuando se celebró un nuevo natalicio de José Gervasio Artigas.

Producto de esto, el próximo juego se realizará el lunes 22 de junio en su horario habitual, desde las 22:00 horas.

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Para el sorteo del 5 de Oro del lunes se prevén pozos acumulados de $ 32.700.000 con un Pozo de Oro de $ 26.800.000 y un Pozo Revancha de $ 5.900.000.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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