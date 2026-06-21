Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 21 de junio y para cuándo se pasa

El sorteo del 5 de Oro previsto para este domingo 21 de junio quedó aplazado y se realizará en una fecha diferente , informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas mediante su calendario oficial.

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La no realización del sorteo se debe al feriado del viernes 19 de junio, cuando se celebró un nuevo natalicio de José Gervasio Artigas .

Producto de esto, el próximo juego se realizará el lunes 22 de junio en su horario habitual, desde las 22:00 horas .

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Para el sorteo del 5 de Oro del lunes se prevén pozos acumulados de $ 32.700.000 con un Pozo de Oro de $ 26.800.000 y un Pozo Revancha de $ 5.900.000 .

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.