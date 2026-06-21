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Manuel Ugarte será titular ante Cabo Verde por el Mundial 2026: Nicolás de la Cruz irá al banco de suplentes de la selección uruguaya

La selección uruguaya saldrá ante Cabo Verde con los cambios de Juan Manuel Sanabria por Matías Viña y Agustín Canobbio por Darwin Núñez, con Federico Valverde en el medio

21 de junio de 2026 13:02 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Miami

Por  Joaquín Pisa en Miami

Manuel Ugarte en la selección uruguaya

Manuel Ugarte en la selección uruguaya

La selección uruguaya ya tiene a su equipo confirmado para el partido de este domingo ante Cabo Verde por el Mundial 2026. Como indicó el entrenador Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de este sábado en el Hard Rock Stadium, los jugadores ya fueron comunicados sobre el once que irá desde el arranque, que hasta ayer tenía la única duda de Manuel Ugarte o Nicolás de la Cruz.

Sin embargo, el sábado tanto el volante del Manchester United como el del Flamengo entrenaron con los titulares, dejando ese cupo en el medio como la única interrogante para el partido del domingo.

Según confirmaron distintas fuentes a Referí, finalmente el entrenador argentino se decantó por Ugarte, mientras que Nicolás de la Cruz irá al banco de suplentes.

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Con esto, el medio de la cancha estará integrado por Ugarte como volante defensivo, con Rodrigo Bentancur como volante mixto y Federico Valverde pasando del extremo derecho, donde arrancó ante Arabia Saudita, al puesto de centrocampista ofensivo.

Serán dos cambios los que probará Bielsa con respecto al equipo que debutó en el Mundial 2026 el pasado lunes: Juan Manuel Sanabria irá desde el arranque en el lateral izquierdo en lugar de Matías Viña, y Agustín Canobbio reemplazará a Darwin Núñez, ocupando el extremo derecho y cambiando la táctica del 4-4-2 al 4-3-3 que terminó el partido contra Arabia.

Uruguay saldrá a la cancha con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Federico Viñas.

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