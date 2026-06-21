España vs Arabia Saudita abre los partidos de este domingo 21 de junio, a las 13:00, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la roja buscará su primera victoria en el Grupo H, en el que también están Uruguay y Cabo Verde, que jugarán a las 19:00.
España vs Arabia Saudita EN VIVO: por el grupo de Uruguay, y con la expectativa por Lamine Yamal, se abre la jornada del domingo en el Mundial 2026
En España, candidata al título que va por su primer triunfo, la expectativa pasa por ver los minutos que tendrá Lamine Yamal