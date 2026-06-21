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España vs Arabia Saudita EN VIVO: por el grupo de Uruguay, y con la expectativa por Lamine Yamal, se abre la jornada del domingo en el Mundial 2026

En España, candidata al título que va por su primer triunfo, la expectativa pasa por ver los minutos que tendrá Lamine Yamal

21 de junio 2026 - 11:36hs
Lamine Yamal en el Mundial 2026

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Foto: AFP

EN VIVO

España vs Arabia Saudita abre los partidos de este domingo 21 de junio, a las 13:00, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la roja buscará su primera victoria en el Grupo H, en el que también están Uruguay y Cabo Verde, que jugarán a las 19:00.

En España, candidata al título, la expectativa pasa por ver los minutos que tendrá Lamine Yamal, su joven figura, quien se recupera de una lesión, por lo que su participación va en progresión. El DT Luis De la Fuente lo confirmó como titular.

Seguí España vs Arabia Saudita, EN VIVO:

España vs Arabia Saudita:

Lamine Yamal de titular

Lamine Yamal arrancará como titular ante Arabia Saudita, este domingo en el Estadio Atlanta en la segunda jornada del Mundial, en un once inicial de la selección española en el que el técnico Luis de la Fuente introduce cuatro cambios con respecto al debut ante Cabo Verde.

El jugador de 18 años, en busca de ritmo de juego tras 55 días de baja por una lesión muscular, había disputado los últimos 25 minutos en el empate sin goles inicial, el lunes también en Atlanta.

Además de la estrella del Barcelona, Pedro Porro ocupará el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente, mientras que en el ataque Dani Olmo y Álex Baena suplen a Gavi y Ferran Torres. Repite como nueve Mikel Oyarzabal.

Equipo titular de España: Unai Simón - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (cap), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. DT: Luis De La Fuente (ESP)

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Lamine Yamal en el Mundial 2026

Todos igualados en el Grupo H:

Con dos empates en la primera fecha, la serie tiene a todos los equipos igualados con una unidad, por lo que sumar este domingo será vital para llegar bien posicionados a la tercera etapa.

España va por su primera victoria

Comienza el blog en vivo de Referí para España vs Arabia Saudita, que se juega en Atlanta desde las 13:00

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