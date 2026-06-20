Santiago Lazar ganó medalla de oro en los 100 metros llanos del Iberoamericano sub 20 de Lima y batió el récord nacional de la categoría

Santiago Lazar conquistó el viernes la medalla de oro de los 100 metros llanos de la primera edición del Campeonato Iberoamericano de atletismo que se disputa en la pista de la Videna, en Lima.

Lazar, de 18 años cumplidos el pasado 24 de mayo, disputó una final espectacular donde derrotó en el photo-finish al brasileño Michael Cruz Araujo , a quien superó por apenas tres milésimas (10.426 a 10.429).

Su marca fue de 10.42 con la cual superó el récord nacional U20 que estaba en manos de Adrián Nicolari que el 1° de noviembre del año pasado la había fijado en 10.52 en el marco del Sudamericano U20 disputado también en Lima.

Nicolari le había arrebatado entonces el récord U20 al legendario Heber Viera quien lo tuvo en 10.53 desde los Juegos Odesur de Cuenca 1998, por 27 años.

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Lazar corre por Atletismo Prado y su entrenador es Juan Martín Rivero, responsable de la delegación de Uruguay en Lima, también conformada por Antonella Bonomi, Bruno Nuñez, Pablo Durante y Brandy Romero.

Lazar fue medalla de bronce en esta misma prueba en el Sudamericano U18 de San Luis 2024 donde terminó quinto en 200 m, mientras que en el Iberoamericano U18 de Asunción 2025 tuvo un notable destaque con una medalla de plata en 100 m y otra de bronce en 200 m.

También fue quinto el año pasado en Bogotá en el Campeonato Panamericano y sexto en 100 m llanos, y cuenta con un Sudamericano y un Iberoamericano disputado a nivel de mayores.