Atletismo: piden asamblea para considerar "confianza" al presidente de la CAU por "conductas éticamente reprochables" tras episodio con Déborah Rodríguez y caso judicial por Aduanas

Clubes e instituciones afiliadas a la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) solicitaron a las autoridades la realización de una Asamblea General Extraordinaria para tratar como orden del día la “Consideración de la confianza al presidente de la CAU”, Iván García.

El hecho se dio luego del reciente episodio que García protagonizó con la atleta Déborah Rodríguez , a la que sancionó preventivamente luego de diferencias con ella en el reciente Campeonato Iberoamericano de Lima, levantando luego su sanción, tal como informó Referí , entre otros puntos.

Según las instituciones que hicieron la solicitud, es la primera vez en 108 años de historia de la CAU que se presenta un pedido de Asamblea General Extraordinaria de acuerdo a los estatutos vigentes.

En ese sentido, las notas de solicitud superan ampliamente el 25% requerido en el artículo 24 del estatuto CAU y se espera que en las próximas horas se sumen nuevas solicitudes, entre las que ya hay tanto instituciones de Montevideo como de Canelones, Durazno, Flores, Maldonado, Salto, Soriano y Tacuarembó.

La fecha para la asamblea será el próximo 18 de junio y ese día podría definirse la no continuidad de García en su cargo en caso de que se le pida la renuncia. Además, en caso de que se dé su salida, ese mismo día podría definirse al nuevo presidente.

“Conductas éticamente reprochables”

Referí accedió a la carta dirigida al presidente de la CAU en la que se solicita la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, la que fue firmada por un 70% de los clubes federados.

En la nota se señala que el pedido “se produce virtud de una nueva exposición negativa de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) frente a la opinión pública, esta vez, por conductas y medidas del Presidente de la CAU, violatorias del Estatuto que nos rige a todos como institución, y que como mínimo son éticamente reprochables, en las cuales se suspendió en forma preventiva a la atleta Déborah Rodríguez para representar a la CAU según una nota de fecha 01/06/2026 en Lima, medida que posteriormente fue revocada”.

También se mencionan “otras acciones en los últimos meses, que también han perjudicado en mayor o menor medida la imagen de la institución, y de los atletas”.

“Por citar algunos ejemplos los cuales han tomado notoriedad en los medios: la controversia por quienes participarán de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026; o el ingreso de más de 200 prendas encargado a un particular (W.A.R.S.) y que se encuentra en la órbita judicial (Expediente Judicial 319-759/2025, Acta de Aduanas 3639/2025 en la cual se expresa “es un pedido como favor de la Confederación Atlética de Uruguay para llevar a Montevideo”)”, dice la carta que menciona el polémico episodio de incautación de indumentaria deportiva sin declarar que fue detectado en un control aduanero, como también en la conformación de una selección para dichos juegos juveniles.

“Por otra parte, debe sumarse el mal relacionamiento del presidente de la CAU con varias instituciones afiliadas, lo cual dificulta el correcto y normal funcionamiento de la institución, generando un ambiente de hostilidad, no deseado por quienes hacemos y queremos al atletismo”, concluye la argumentación del comunicado.