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Polémica en Bélgica porque Jérémy Doku, figura del equipo que será baja ante Irán, quiere ausentarse del Mundial 2026 para estar en el nacimiento de su primer hijo

El jugador de Manchester City dijo que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, lo que generó polémica en su país

21 de junio de 2026 12:35 hs
Ahmed Fatouh y Jeremy Doku

Ahmed Fatouh y Jeremy Doku

Foto: Alex Grimm/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El delantero belga Jérémy Doku, mermado por problemas respiratorios, causará baja el domingo ante Irán en la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026, este domingo a las 16:00, anunció este sábado la selección belga.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del grupo para nuestro próximo partido ante Irán", indicaron los Diablos Rojos belgas en su cuenta de X.

El extremo del Manchester City se mostró transparente contra Egipto (1-1), un resultado decepcionante para el combinado belga en un grupo a priori asequible.

De derecha a izquierda los jugadores de la selección de Bélgica: Kevin De Bruyne, Lois Openda, Wout Faes, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku y Yannick Carrasco
De derecha a izquierda los jugadores de la selección de Bélgica: Kevin De Bruyne, Lois Openda, Wout Faes, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku y Yannick Carrasco

Bélgica es tercera tras el 2-2, entre Irán y Nueva Zelanda.

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El entrenador francés Rudi Garcia había asegurado a comienzos de semana que el estado de salud del delantero parecía mejorar, pero que seguía "molesto por este problema respiratorio", sin dar más detalles.

El extremo es uno de los valores ofensivos más potentes en el equipo, aunque rindió por debajo de su nivel en la primera jornada, bien cubierto por sus rivales, en el empate a uno contra Egipto.

Polémica por el nacimiento de su hijo

El jugador de 24 años también está en el centro de una polémica en los últimos días, ya que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, un acontecimiento que podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final.

Una periodista cuestionó al jugador por su posible decisión.

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