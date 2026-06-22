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Sorteo del 5 de Oro: este lunes se juegan más de 32 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00; sin embargo, esta semana se celebran el lunes y jueves

22 de junio de 2026 9:42 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este lunes 22 de junio se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 32.7 millones, lo que se traduce en más de 800 mil dólares (U$S 817.457).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 26.8 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 5.9 millones.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00; sin embargo, esta semana se celebran el lunes y jueves.

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La no realización del sorteo se debe al feriado del viernes 19 de junio, cuando se celebró un nuevo natalicio de José Gervasio Artigas.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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