Cuándo juegan España vs Uruguay en el decisivo partido por el Mundial 2026

Tras el empate 2 a 2 ante Cabo Verde, Uruguay quedó complicado en su posibilidad de clasificar a la segunda fase en el Mundial 2026: debe ganarle a España o empatar y esperar otros resultados.

España lidera el grupo con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen dos y Arabia Saudita suma uno. En caso de ganar, Uruguay seguramente sea segundo (dependiendo de que Cabo Verde no le gane por más diferencia a los saudíes), mientras que de empatar o perder ya no depende de si mismo, si no del otro partido de la serie y también de los otros grupos, ya que existe la posibilidad de clasificar como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

El partido se jugará este viernes a la hora 21 de Uruguay en Guadalajara, 18 horas locales en México. Cabo Verde-Arabia Saudita jugarán a la misma hora en el estadio de Houston.

Para los espectadores en territorio uruguayo, el partido contará con múltiples opciones de transmisión en vivo, tanto en televisión abierta, televisión por cable y plataformas de streaming:

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

¡A sacar la calculadora! Las chances de Uruguay en el grupo H y la posición de todas las series para relojear cuáles serán los mejores terceros del Mundial 2026

Televisión abierta: Canal 5 (Televisión Nacional).

Canal 5 (Televisión Nacional). Televisión por cable/satélite: DSports (disponible en la grilla de DirecTV y otros cables del país) y Canal 5 en los cables que lo tienen.

DSports (disponible en la grilla de DirecTV y otros cables del país) y Canal 5 en los cables que lo tienen. Streaming gratuito: Antel TV (para todos los usuarios con conexión a internet en Uruguay).

Antel TV (para todos los usuarios con conexión a internet en Uruguay). Streaming de pago: DGO (plataforma de DirecTV) y Disney+ (Plan Premium), Paramount Plus, y DAZN.

DGO (plataforma de DirecTV) y Disney+ (Plan Premium), Paramount Plus, y DAZN. Pantallas gigantes: La Intendencia de Montevideo habilitará la transmisión oficial en el Espacio Modelo y en la explanada de la IMPO (Fan Fest).

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

El duelo entre el equipo dirigido por Luis de la Fuente y el conjunto comandado por Marcelo Bielsa será una verdadera final para definir el futuro de ambos en la Copa del Mundo.

España: La "Roja" lidera el Grupo H con 4 puntos. Tras un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, logró recuperarse con una contundente goleada por 4-0 frente a Arabia Saudita, con tantos de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella.

La "Roja" lidera el Grupo H con 4 puntos. Tras un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, logró recuperarse con una contundente goleada por 4-0 frente a Arabia Saudita, con tantos de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella. Uruguay: La Celeste llega con urgencias tras sumar 2 puntos en sus primeras dos presentaciones. Empató 1-1 ante Arabia Saudita y viene de igualar 2-2 frente a Cabo Verde (con goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio). El equipo uruguayo necesita imperiosamente una victoria para asegurar su clasificación directa sin depender de otros resultados.

Las chances de clasificarse de Uruguay

Si Uruguay gana, quedará por encima de España (5 puntos contra 4) y se clasificará primero o segundo, según cuál sea el resultado de Arabia Saudita y Cabo Verde. Los árabes tiene saldo de gol de -4, mientras que Uruguay y Cabo Verde están en cero.

Si Uruguay empata, quedará dos puntos abajo de España y será tercero si hay un ganador entre Arabia y Cabo Verde. Ahí dependerá de ser uno de los ocho mejores terceros para pasar a 16avos.

Si hay dos equipos empatados, se define por el resultado entre ambos equipos. Si empataron entre sí, se define por saldo de goles, cantidad de goles a favor y de persistir la igualdad por Fair Play, es decir, según quién tenga menos tarjetas rojas y amarillas.

Como Arabia Saudita tiene un saldo de -4, Uruguay se tiene que medir desde ya con Cabo Verde para el caso de un eventual empate en puntos que se dará si Uruguay empata con España y los africanos con Arabia Saudita.

Mientras los empates sean por la misma cantidad de goles (0-0 los dos, 1-1 los dos, etc), Uruguay será segundo sobre Cabo Verde por tener más goles a favor (hoy está 3 a 2). Pero si Cabo Verde empata por ejemplo 1-1 y Uruguay 0-0, la definición será por la tabla de Fair Play donde hoy la celeste está arriba porque tiene -2 puntos (por dos amarillas) contra -3 de los africanos.

Así se va a armando la tabla de posiciones de los terceros: