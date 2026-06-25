Un hombre de 74 años en situación de calle murió en un refugio instalado en el Cuartel General Artigas de Salto

Un hombre de 74 años en situación de calle fue encontrado muerto en un refugio en la zona del Cuartel General Artigas de Salto, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

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De acuerdo a lo informado por el medio local Laguardia Digital, la víctima fue encontrada sin vida en horas de la tarde de este miércoles .

Tras tomar conocimiento del hecho, las autoridades locales se dirigieron al lugar para comenzar a investigar el caso .

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El fallecido tomaba medicamentos controlados. Previo a fallecer, no reportó ningún malestar o afección , asegura el consignado medio.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía departamental de Turno que, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), investigan los detalles detrás del hecho.

Actualmente, el refugio ubicado en el departamento de Salto aloja a más de 20 personas en el marco de la alerta roja por frío extremo.