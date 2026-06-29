Devolución IRPF: este lunes comienza una etapa clave para presentar la declaración jurada ante DGI

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó este lunes 29 de junio a brindar atención personalizada para los trabajadores dependientes que necesiten asistencia para confeccionar y presentar la declaración jurada del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025.

El servicio requiere agenda previa , que puede solicitarse a través del portal web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400 .

La atención presencial se suma al formulario de declaración jurada con información precargada , que quedó disponible desde el pasado 26 de junio en el sitio web y la aplicación del organismo. Los contribuyentes pueden acceder utilizando su Identidad Digital .

Devolución de IRPF 2026: desde hoy se puede presentar la declaración jurada ante la DGI

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Los trabajadores dependientes pueden confirmar la información precargada o modificarla si corresponde antes de enviar la declaración.

En tanto, los trabajadores independientes tienen plazo desde este lunes 29 de junio hasta el 31 de agosto para presentar su declaración de IRPF y también la correspondiente al IVA Servicios Personales (Formulario 1302), que también está disponible con datos precargados para facilitar el trámite.

La DGI recuerda que la mayoría de los contribuyentes de IRPF no está obligada a presentar declaración jurada, por lo que recomienda verificar previamente si corresponde realizar el trámite.

También hay asistencia telefónica

Quienes tengan dudas sobre cómo completar el formulario en línea pueden comunicarse con la DGI al 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 15:30.

Además, los contribuyentes pueden autorizar a un tercero para presentar la declaración en su nombre mediante el servicio de Asignación de roles, disponible en el portal del organismo.

Cuándo se cobran las devoluciones

La DGI informó que las devoluciones originadas en las declaraciones juradas comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio, una vez realizados los controles correspondientes.

Quienes presenten la declaración antes del día 15 de cada mes podrán cobrar la devolución antes de finalizar ese mismo mes. En los demás casos, el pago se efectuará durante el mes siguiente.

El estado de las devoluciones puede consultarse a través del servicio en línea de la DGI, la aplicación oficial o por WhatsApp al 098 134 400.