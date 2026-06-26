Devolución de IRPF 2026: desde hoy se puede presentar la declaración jurada ante la DGI

La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó este viernes 26 de junio la campaña 2026 del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025. Desde este viernes, los contribuyentes ya pueden acceder al formulario de declaración jurada en línea con información precargada , así como agendarse para recibir asistencia personalizada.

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El formulario está disponible a través del sitio web y de la aplicación de DGI , utilizando la Identidad Digital . La información incluye los datos precargados correspondientes a la actividad desarrollada durante 2025, que cada contribuyente deberá confirmar o modificar antes de presentar la declaración.

La DGI recordó que la mayoría de los contribuyentes de IRPF no está obligada a presentar declaración jurada .

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Los trabajadores dependientes podrán confirmar la información precargada o modificarla, en caso de que corresponda, mediante un trámite sencillo.

En tanto, los trabajadores independientes deberán completar los ingresos de su actividad y verificar los pagos y retenciones registrados.

Además, tendrán disponible el formulario 1302 con información precargada para presentar la declaración de IVA Servicios Personales, cuyo plazo de presentación será del 29 de junio al 31 de agosto, el mismo previsto para la declaración de IRPF.

La DGI también recordó que los contribuyentes pueden autorizar a un tercero a confeccionar y enviar la declaración jurada en su nombre mediante el servicio de Asignación de roles.

Asistencia telefónica y atención personalizada

Desde este viernes también funciona el servicio de asistencia telefónica para quienes tengan dudas sobre cómo completar el formulario en línea.

Las consultas pueden realizarse al 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 15:30.

Además, ya está habilitada la agenda para solicitar atención personalizada, que comenzará a brindarse desde el lunes 29 de junio para trabajadores dependientes.

Quienes deseen ser asistidos deberán reservar turno previamente a través del sitio web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

Cuándo se cobran las devoluciones

La DGI informó que las devoluciones originadas en las declaraciones juradas comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio.

Luego de los controles correspondientes, podrán cobrarse en bancos o redes de cobranza antes de fin de mes, siempre que la declaración haya sido presentada antes del día 15. Las presentadas con posterioridad se abonarán dentro del mes siguiente.

El estado de la devolución puede consultarse mediante el servicio Consulta de Devoluciones del portal de la DGI, a través de la aplicación del organismo o por WhatsApp al 098 134 400.