"No ha estado a la altura": tres policías fueron baleados en menos de 24 horas y el sindicato de la Republicana exige la renuncia de Negro

Tres efectivos policiales resultaron heridos de bala en menos de 24 horas en dos procedimientos realizados en Montevideo. Uno de ellos permanece internado en CTI tras ser baleado durante un operativo en barrio Peñarol , mientras que este viernes otros dos funcionarios fueron heridos en un enfrentamiento en la zona de Millán y Rodríguez Correa, en la zona del barrio Atahualpa.

Los dos episodios, ocurridos con menos de un día de diferencia, llevaron a la Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines (UniPolGr) a emitir un comunicado en el que pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro , al entender que la conducción de la cartera "no ha estado a la altura" frente a la escalada de ataques contra efectivos policiales.

El efectivo que este jueves fue herido durante un operativo en barrio Peñarol permanece internado en CTI , estable, con asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico , informó este viernes el Ministerio del Interior .

Una niña de tres años está grave tras sufrir un disparo de arma de fuego en Piedras Blancas

Un policía fue baleado en el abdomen durante un operativo en barrio Peñarol: el presunto tirador fue detenido

El policía recibió un disparo en el abdomen durante un procedimiento realizado por efectivos del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III , que investigaban una serie de rapiñas registradas en la zona.

Según la información oficial, el hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar al conductor de una moto que circulaba sin matrícula. El sospechoso emprendió la fuga y, tras una persecución, abrió fuego contra el vehículo policial, hiriendo a uno de los efectivos.

El funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según había informado El Observador, tras el ataque fue necesario desplegar un importante operativo policial, incluso con apoyo de un vehículo blindado, debido a que continuaban efectuándose disparos contra los móviles que llegaron al lugar.

En el operativo posterior, la Policía detuvo a un hombre de 42 años e incautó armamento. Entre las armas encontradas figura una pistola Glock 17 con cargador cilíndrico (de tambor), requerida por hurto desde 2022, una pistola Colt calibre 9 milímetros, además de un revólver, cargadores y municiones. Durante la inspección de una vivienda de la zona también fueron encontrados otros elementos de interés para la investigación.

En las primeras actuaciones, además, los policías observaron que una persona que caminaba por el lugar descartó una bolsa que contenía tres pistolas y varios cargadores, uno de ellos modificado y de alta capacidad. La Fiscalía competente dirige la investigación para identificar a todos los responsables del ataque y esclarecer completamente lo ocurrido.

Otro enfrentamiento dejó dos policías heridos este viernes

En tanto, este viernes se registró un nuevo enfrentamiento armado en la esquina de avenida Millán y Juan Rodríguez Correa, en el barrio Atahualpa, cuando policías se tirotearon con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos.

Según información primaria a la que accedió El Observador, uno de los policías recibió un disparo que impactó en el chaleco antibalas a la altura del pecho, mientras que una funcionaria fue baleada en una pierna.

De acuerdo con información de Subrayado (Canal 10), los delincuentes eran tres y habían llegado al lugar en un automóvil con el objetivo de cometer la rapiña. Cuando arribó la Policía, los sospechosos aún permanecían dentro del establecimiento y se produjo un intercambio de disparos.

Según las comunicaciones internas de la Guardia Republicana, el presunto atacante también resultó herido durante el enfrentamiento.

Tras el tiroteo, la Policía desplegó un importante operativo en la zona, que incluyó un helicóptero, vehículos blindados y efectivos de distintas unidades, mientras se realizaban inspecciones casa por casa, revisiones de techos y de contenedores de residuos para intentar localizar a los responsables.

Otros policías habían sido baleados semanas atrás

Los ataques ocurridos entre el jueves y este viernes se suman a otros episodios recientes en los que efectivos policiales fueron baleados en Montevideo.

Uno de ellos ocurrió el 11 de junio en Punta de Rieles, cuando un policía de 26 años resultó herido de bala tras intervenir en una rapiña que estaba siendo cometida contra una mujer y un menor de edad.

Según informó en ese momento el Ministerio del Interior, el efectivo dio la voz de alto al delincuente, que intentó escapar y dio inicio a una persecución. Tras alcanzarlo, ambos protagonizaron un forcejeo, durante el cual el sospechoso logró apoderarse momentáneamente del arma de reglamento del policía y efectuó varios disparos.

El funcionario recibió dos impactos de bala en una pierna, uno a la altura de la planta del pie y otro en la rodilla, antes de recuperar su arma. El atacante logró escapar y el policía fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó fuera de peligro.

Ese episodio se produjo pocos días después de otro ataque registrado en Nuevo Ellauri, donde un efectivo que se dirigía a trabajar fue baleado durante una rapiña en la que delincuentes le robaron el arma de reglamento. En ese caso, dos disparos impactaron en el chaleco antibalas y un tercero le provocó una herida en un hombro.

Sindicato de la Republicana pidió la renuncia de Carlos Negro

La Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines (Uni.Pol.Gr.) emitió este viernes un duro comunicado en el que pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, tras los episodios registrados entre el jueves y este viernes, que dejaron tres policías heridos de bala en menos de 24 horas.

Bajo el título "Ante la escalada de atentados contra policías", el sindicato sostuvo que la conducción del Ministerio del Interior "no ha estado a la altura de una cartera de la que dependen la vida y la seguridad de millones de uruguayos".

"Desde Uni.Pol.Gr entendemos que el ministro del Interior debe renunciar", afirma el documento, al que accedió El Observador.

La organización aseguró que, desde el cambio de gobierno, "el país ha sido testigo de una preocupante sucesión de hechos de extrema gravedad", entre los que enumeró atentados contra policías, patrulleros baleados, ataques a efectivos identificados como tales, el atentado ocurrido durante un espectáculo deportivo y el ataque contra la fiscal de Corte en su domicilio.

Además, remarcó que "en menos de 24 horas, tres policías fueron víctimas de atentados y resultaron heridos de bala mientras intervenían en procedimientos policiales", un hecho que, a su juicio, "refleja la gravedad de la situación que hoy enfrentamos quienes tenemos la responsabilidad de proteger a la población".

El sindicato sostuvo que, si bien hubo cambios en distintas direcciones y jefaturas policiales, "los resultados no se reflejaron en la realidad" y afirmó que los ataques contra efectivos continúan mientras "la violencia recrudece y el ingreso de armamento y municiones al país sigue generando una profunda preocupación".

También cuestionó las medidas adoptadas por las actuales autoridades al señalar que "las sucesivas medidas anunciadas y los constantes cambios en la estrategia de seguridad han transmitido una preocupante sensación de improvisación".

En otro de los pasajes centrales del comunicado, la organización sindical sostuvo que "cada decisión tiene consecuencias y hoy esas consecuencias las pagan los ciudadanos y los policías que diariamente arriesgan su vida para hacer cumplir la ley".

El texto concluye con un llamado a asumir responsabilidades políticas y una advertencia sobre las condiciones en las que trabajan los efectivos.

"Es momento de asumir las responsabilidades políticas que corresponden. La seguridad pública no admite improvisaciones ni errores de conducción", expresa el documento.

Finalmente, el sindicato aseguró que "hoy los efectivos policiales no contamos con las garantías necesarias para cumplir su función y proteger a la población en condiciones adecuadas" y advirtió que "no se puede exigir resultados cuando quienes tenemos la responsabilidad de defender a la sociedad no contamos con la protección, el respaldo y las condiciones indispensables para hacerlo".

Martinelli cuestionó a Negro y pidió al presidente "tomar otras decisiones"

El exministro del Interior Nicolás Martinelli también se pronunció tras los dos episodios registrados entre el jueves y este viernes a través de una publicación en su cuenta de X, donde sostuvo que los heridos "no son números, son hombres y mujeres que salen todos los días a proteger a los uruguayos, poniendo en riesgo su propia vida".

El exjerarca cuestionó además la conducción del Ministerio del Interior y señaló: "Ministro, esto no admite más improvisación". En ese sentido, sostuvo que "la discusión sobre si caben o no los vehículos militares ya pasó" y calificó como "inaceptable" que el nuevo jefe de Policía de Montevideo se encuentre de licencia. Agregó que el hecho de que esa licencia haya sido autorizada por el ministro "habla más de su conducción que de él".

Martinelli también planteó: "Si no puede proteger a quienes tienen la responsabilidad de protegernos, ¿cómo piensa proteger al resto de los ciudadanos?". Por último, afirmó que "Uruguay atraviesa el semestre más violento de los últimos ocho años" y concluyó su mensaje con un llamado al presidente de la República: "Señor Presidente, es momento de tomar otras decisiones".