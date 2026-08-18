El exintendente Pablo Caram fue designado titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Artigas

El exintendente de Artigas Pablo Caram fue designado titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamental ( CECOED ) para el departamento. Su regreso a la función pública se produce dos años después de la polémica por el pago irregular de horas extra que terminó con su condena judicial, su salida de la Intendencia y su renuncia al Partido Nacional.

La designación fue confirmada por el mismo Caram, que explicó en el medio local Clic Regional que ya comenzó a trabajar en la nueva función. Según señaló, convocarán para este miércoles a una reunión con todos los integrantes del CECOED. El exintendente también contó que la designación es un cargo de confianza.

Ante la consulta de si era una forma de volver a la política, Caram respondió que negativamente: “ No es una forma de volver, es una forma de tratar de aportar los conocimientos. Yo sé que tengo capacidad de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Y eso quiero dejar en claro a la gente de Artigas”, respondió Caram.

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Tras escándalo de la familia Caram, Intendencia de Artigas redujo drásticamente las horas extra: el cambio mes a mes y la cantidad de dinero que paga

Además, Caram recordó que durante su gestión estuvo "monitoreando la situación" de las emergencias climáticas y mencionó especialmente las inundaciones de 2015: "Una función que uno más o menos la venía haciendo en la época de intendente", dijo en entrevista.

Ahora, dijo, la tarea llega en un momento en el que considera que el departamento debe prepararse para un escenario complejo: "Se avecinan meses bastante complicados, lo ha dicho el presidente Yamandú Orsi, lo ha dicho Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y todos los informes meteorológicos, la verdad que no son nada alentadores", advirtió.

El antecedente

El regreso de Caram a la administración departamental se produce dos años después del caso que involucró a dirigentes de su entorno político y a funcionarios de la Intendencia de Artigas por el pago irregular de horas extra.

Caram fue condenado judicialmente y dejó la Intendencia en julio de 2024. Su sobrina, la exdiputada Valentina Dos Santos, también fue condenada por usurpación de funciones en una causa vinculada al pago de horas extra y posteriormente cumplió la pena acordada con la Fiscalía.

Tras la polémica, la cantidad de horas extra pagadas por la Intendencia cayó de forma pronunciada. Según había reportado en su momento El Observador, con datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, en julio de 2024 se habían pagado 33.070 horas extra, mientras que en agosto habían sido 15.938 y en setiembre 7.548.

Entre setiembre de 2022 y julio de 2024, la comuna había pagado un promedio de 37.001 horas extra mensuales. En los 23 meses posteriores, entre agosto de 2024 y junio de 2026, el promedio fue de 14.271.

El gasto también se redujo: en 2023 la Intendencia destinó $128.742.550 al pago de horas extra, mientras que en 2025 fueron $58.330.267.

El actual intendente Emiliano Soravilla explicó que la entonces intendenta interina Elita Volpi había realizado una “reducción drástica” de las horas extra y que la medida fue posteriormente mantenida por la actual administración.