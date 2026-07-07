La historia de Tiziano Correa, el nuevo delantero de Nacional: es hijo del Petete Correa, nació en España y pasó por una dura lesión en el arranque de su carrera

Este martes Nacional cerrará la contratación de Tiziano Correa , delantero de 21 años que será una de sus apuestas del Tricolor para la segunda parte del 2026. El joven atacante llega al tricolor tras un semestre en Cerro Largo , luego de dos años en River Plate , para pelear el puesto con Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez.

La contratación de Correa es una de las sorpresas de la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman para la definición del 2026. A pesar de que sus números en Cerro Largo son positivos, con cinco goles y dos asistencias en 21 partidos , su nombre no aparecía en el radar como una de las principales opciones para el ataque del bolso.

"Tiziano Correa lo está haciendo muy bien. Ha sido de los jugadores jóvenes destacados del campeonato . No creo que solo Nacional se haya interesado en él, sino que también varios equipos del fútbol uruguayo", expresó hace semanas el manager de Nacional, Sebastián Eguren, en una entrevista con El Espectador Deportes.

A pesar de sus jóvenes 21 años, Correa ya tiene cuatro años en Primera División y ya pasó por una dura lesión y un descenso , y el rol de su padre, el exfutbolista Fernando Petete Correa , fue clave para su carrera.

Nacional llegó a un acuerdo para la recisión de contrato de Nicolás López, quien espera para definir dónde seguirá su carrera tras salir de los tricolores

La historia de Tiziano Correa, el nuevo delantero de Nacional

Tiziano Correa en el baby fútbol de River Plate Foto: Tiziano Correa (X)

Tiziano Correa nació el 31 de agosto de 2004 en Madrid, España, cuando su padre era jugador del Mallorca. Petete se retiró del fútbol en 2011 en River Plate, club que lo formó, y su hijo siguió sus pasos, formando parte del Darsenero desde sus categorías infantiles.

El delantero, de 1,80 metros de altura, realizó todas las juveniles en River y debutó en Primera el 29 de setiembre de 2022, con 18 años recién cumplidos, en la derrota del Darsenero por 2-0 ante Defensor Sporting por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Ingresó a los 80 minutos en reemplazo de Tiago Galetto, en un partido en el que Gustavo Díaz, entrenador del equipo del Prado en ese entonces, hizo debutar a varios juveniles.

En ese cierre de 2022 también tuvo un paso por la selección uruguaya sub 20. Jugó dos partidos ante Brasil y Argentina con varios de los jugadores que meses después se convertirían en campeones del mundo de la categoría en Argentina, bajo el mando de Marcelo Broli.

Correa tuvo que esperar un año para volver a tener minutos en Primera, cuando tras la salida de Díaz y la llegada de Ignacio Ithurralde al banco de River el delantero volvió a ser tenido en cuenta durante gran parte del Torneo Clausura de 2023. En esa competencia disputó 10 partidos, seis de ellos como titular, y aportó una asistencia.

Su primer gol en Primera llegó en el primer partido de River Plate en el 2024, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay de 2023 ante Wanderers. El Darsenero ganó el clásico del Prado por 4-0, y Correa anotó el segundo tanto.

Su arranque de ese año fue prometedor, con otro golazo anotado ante Deportivo Maldonado en la segunda fecha del Torneo Apertura, pero en la cuarta jornada ante Boston River (el 9 de marzo) su progreso se truncó: a los 32 minutos se retiró lesionado, en lo que luego se confirmó fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Tardó 11 meses en volver a las canchas, cuando retornó como titular en la primera fecha del Torneo Apertura 2025 ante Cerro, en un encuentro disputado el 3 de febrero de ese año. Durante esa temporada disputó 29 de los 37 partidos de River y solo anotó un gol ante Liverpool por el Torneo Intermedio, en un campeonato marcado por su vuelta a las canchas y por la irregularidad de un Darsenero que descendió a la Segunda División Profesional.

Tras el final de la temporada Correa no renovó contrato con River y a principios de 2026 llegó libre a Cerro Largo. Con el Arachán el futbolista anotó cinco goles en 21 partidos, superando los tres goles que había anotado en 48 partidos con la camiseta de River Plate, y llenó los ojos de Nacional, club con el que está a horas de firmar contrato para comenzar una nueva etapa de su carrera.