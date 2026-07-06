"Racismo sin complejos": la fuerte respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo llamó "camerunés colonizado, rico nuevo, prepotente y feo", entre otros insultos que "escandalizaron" a Francia

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, se mostró este lunes "escandalizada" ante las palabras "abyectas" y "racistas" pronunciadas por una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé , quien también se manifestó al respecto, después de la derrota (1-0) da Paraguay en los octavos del Mundial 2026.

"Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill (arquero de Paraguay). Yo lo hago en el Senado y no pasa nada", escribió la senadora Celeste Amarilla en X.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo . Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...", continuó en otra publicación en X.

"Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé", reaccionó Marina Ferrari en una declaración transmitida a la prensa.

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"Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad", consideró la ministra de Deportes francesa.

AFP

El sábado pasado, Francia eliminó en los octavos del Mundial a Paraguay con un gol de penal de Mbappé.

Lo que dijo Mbappé

Mbappé también se manifestó este lunes en sus redes con un mensaje dirigido a “madame Celeste Amarilla”

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, señaló en su nota. “Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, agregó el capitán francés.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

La Federación Francesa repudió los dichos racistas

La Federación Francesa de Fútbol rechazó las declaraciones "aberrantes" de Celeste Amarilla e iniciará acciones legales.

"Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia con el fin de iniciar acciones judiciales", indicaron.

Además, manifestaron su "total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos".

"Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", agregaron