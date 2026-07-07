"Nuestro goleador": Peñarol anunció oficialmente que compró la ficha de Matías Arezo, quien firmó nuevo contrato; mirá el video

Peñarol anunció este martes que compró la ficha de Matías Arezo , el delantero y figura del equipo, que estaba a préstamo desde Gremio de Brasil y que firmó nuevo contrato con los carboneros.

“Peñarol ejerció el derecho a compra de la ficha de Matías Arezo, quien firmó contrato con el Club hasta 2029” , informaron los carboneros en sus redes.

Peñarol ejerció el derecho a compra de la ficha de Matías Arezo, quien firmó contrato con el Club hasta 2029. Nuestro goleador, de 23 años, se queda en casa pic.twitter.com/AV18Ueg0zw

Como informó Referí el pasado martes 30 de junio, Peñarol llegó en esa jornada a un acuerdo para comprar la ficha de Matías Arezo en el último día que tenía para acordar con Gremio de Porto Alegre.

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Los plazos complicaban a los carboneros, ya que hasta 24 horas antes de vencerse ese plazo, no se había llegado a un acuerdo en el salario del futbolista, por más que estaba todo arreglado con el club brasileño.

El hecho de que Peñarol haya llegado a un nuevo vínculo salarial con el goleador, hace que los mirasoles no deban pagar los US$ 3.500.000 que tenían que abonar por comprarle a Gremio el 50% de su ficha, sino que abonarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que pagó para el préstamo por la última vez que arribó al club.

Matías Arezo celebra un gol ante Independiente Santa Fe Foto: EFE

Si no se hubieran puesto de acuerdo el 30 de junio, se vencía el plazo y Arezo podía seguir en el equipo de Diego Aguirre, pero los presididos por Ignacio Ruglio no se ahorraban esos US$ 400.000.

Fuentes de River Plate confirmaron a Referí que al Darsenero, club en el que se formó Arezo, le corresponde un 50% de los US$ 3,5 millones que Peñarol pagará por el delantero, y agregaron que todavía no recibieron los US$ 200.000 que les corresponden del pago por el préstamo, una problemática que ya han tenido con varios clubes brasileños y por la cual el club del Prado ya está en un juicio ante la FIFA con Gremio.

Además, indicaron que Peñarol se comprometió a pagar los 3,1 millones de dólares restantes en tres cuotas anuales, y erogará la primera parte en enero de 2027. Esto significa que el Carbonero recién terminará de pagar al futbolista en enero de 2029.

Peñarol y el goleador firmaron un nuevo contrato por tres años y dicho vínculo contempla una mejora salarial en cada una de esas tres temporadas.

De esta manera, los aurinegros compraron la ficha del futbolista en lo que será la segunda erogación más importante de su historia luego de los US$ 6,1 millones que abonaron por Leonardo Fernández.