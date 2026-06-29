El problema de Peñarol con la firma de Matías Arezo y el plazo con Gremio de Porto Alegre que se vence este martes 30

Peñarol volvió a entrenar en la mañana de este lunes y también lo hará por la tarde pensando en lo que será el regreso a la actividad por el Torneo Intermedio cuando enfrente a Racing por la quinta fecha. En tanto, los dirigentes aún no se pusieron de acuerdo con el salario que le pagarán a Matías Arezo y el plazo para comprarle la ficha a Gremio de Brasil vence este martes.

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Como informó Referí el pasado 12 de junio, los aurinegros comprarán la ficha del futbolista en lo que será la segunda erogación más importante de su historia luego de los US$ 6,1 millones que abonaron por Leonardo Fernández.

Matías Arezo es un futbolista importante para Peñarol. Es el goleador de un mal semestre del club y si bien tuvo reticencias de Diego Aguirre con su regreso, continuará en los carboneros.

Como informó en su momento Referí, su contrato vence a fin de año, pero ahora, este martes 30 de junio, tendría que cerrar su nuevo vínculo con Gremio, que lo cedió a préstamo por US$ 400.000.

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El problema de Peñarol con la firma de Matías Arezo

Gremio es dueño del 50% de la ficha de Matías Arezo.

El club gaúcho pretende recuperar los US$ 3.500.000 que invirtió en el delantero uruguayo de 23 años, cuando le compró su parte de la ficha a Granada de España.

Cuando retornó a Peñarol en julio del año pasado, Peñarol no estaba dispuestos a desembolsar esa cifra pero aspiraba a cerrar un préstamo con alguna opción de adquirir algún porcentaje del mismo.

Finalmente los carboneros pagaron US$ 400.000) para tener al goleador y se quedó con la opción de quedarse con el 50% de la ficha.

Matías Arezo Foto: Dante Fernández/Focouy

Según informó una fuente del club a Referí, el club decidió comprar ese porcentaje de la ficha de Matías Arezo por US$ 3.500.000, pero si no lo paga antes de este martes 30 de junio, tendrá que abonar el monto completo. Peñarol pretende que se firme un contrato por tres años.

El gran problema es que existen diferencias para acordar el salario del futbolista. Sebastián Taborda, el representante del jugador y de la empresa Faro Sports, sostiene que Peñarol debería pagarle más de lo que ofrece.

Debido a ello, si no se ponen de acuerdo ambas partes con este martes 30 como plazo máximo, los carboneros tendrán que pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.

En cambio, si aparece el humo blanco con relación al salario, le enviarán los papeles a Gremio y pagarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que se abonaron por el préstamo.

De no hacerlo, igualmente Matías Arezo podrá continuar en el club, entrenando con sus compañeros como lo viene haciendo hasta este lunes, con la salvedad de que los carboneros tendrán que abonar más dinero por no haberse puesto de acuerdo en su nuevo sueldo.

Franco Romero ya comenzó a entrenar

Franco Romero, el exfutbolista de Nacional, y una de los nuevos refuerzos, ya comenzó a entrenar en Peñarol.

Aún lo hace en el gimnasio y separado del grupo de jugadores debido a que faltan acordar unos papeles con Montevideo City Torque.

Maximiliano Silvera de Nacional y Franco Romero de Montevideo City Torque Foto: Dante Fernández/Focouy

Fue un pedido del técnico Diego Aguirre y el consejo directivo aprueba su llegada este martes, aunque ya trabaja en Los Aromos.

Esperan a Leonel Jaime

Peñarol aguarda para las próximas horas que se destrabe la situación con River Plate argentino para que pueda llegar el juvenil Leonel Jaime.

El futbolista vendrá a préstamo y a jugar con el plantel principal, pese a sus 19 años, ya que se entiende que tiene muy buenos atributos futbolísticos.

Se desempeña como extremo por izquierda y ya debutó en Primera división de River Plate cuando Marcelo Gallardo era el entrenador de los millonarios.