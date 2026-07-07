Más Barrio llega a Rivera con una intervención sobre más de 820 viviendas y unas 2.200 personas

El programa Más Barrio comenzará este martes su intervención en Rivera , que se convertirá en el tercer departamento en incorporarse a esta estrategia impulsada por el gobierno, luego de las acciones iniciadas en Cerro Norte , en Montevideo, y Corfrisa, en Las Piedras, Canelones.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el presidente Yamandú Orsi durante la campaña electoral y fue incorporada al programa de gobierno como uno de sus ejes prioritarios.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos a partir de una intervención integral: viviendas, espacio público, infraestructura urbana, seguridad, convivencia barrial y trabajo social en territorio. Según las autoridades, la clave del programa está en la simultaneidad de las acciones: no intervenir primero en un área y luego en otra, sino desplegar al mismo tiempo distintas respuestas para transformar el barrio.

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Como parte del inicio de las actividades, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez ; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro ; y el ministro del Interior, Carlos Negro , se reunirán este martes a las 14:00 con el intendente de Rivera, Richard Sander , y autoridades departamentales para ajustar los detalles de la puesta en marcha.

Más tarde, a la hora 16:00, habrá una reunión con instituciones y organizaciones de la comunidad en el Salón de Actos de la Intendencia Departamental de Rivera, ubicado en el segundo subsuelo.

Un censo para definir las prioridades

La primera etapa de la intervención será la realización de un censo territorial para conocer la realidad de las familias que viven en la zona donde trabajará el programa.

Según datos del Censo 2023, el área delimitada en Rivera cuenta con 824 viviendas. Allí se relevó información de 2.214 personas distribuidas en 656 hogares.

Las autoridades señalaron que el 56,7% de los hogares tiene menores de 18 años, lo que marca una alta presencia relativa de niños y adolescentes. De los 810 menores de edad registrados en la zona, 211 tienen menos de cinco años.

El relevamiento permitirá conocer las condiciones de las viviendas, cuántas personas viven en cada hogar, si hay niños o adolescentes y qué otras características deben ser tomadas en cuenta para definir las necesidades principales y las acciones prioritarias.

Viviendas, seguridad y espacio público

Más Barrio prevé medidas de mejoramiento del hábitat, entre ellas refacciones de viviendas, construcción de nuevas unidades cuando sea necesario, microcréditos, préstamos blandos, canastas de materiales y subsidios de alquiler.

El programa también incluye acciones para mejorar la seguridad, recuperar espacios públicos, fortalecer el alumbrado, mejorar calles e infraestructura y promover la convivencia y la participación de los vecinos.

La apuesta, según la definición oficial, es recuperar el derecho a disfrutar el barrio: que los niños puedan jugar en la vereda y en las plazas, que las familias vuelvan a encontrarse en los espacios públicos y que los vecinos sientan orgullo y pertenencia por el lugar donde viven.

Una inversión de US$ 250 millones

Las áreas de intervención fueron definidas a partir de distintos indicadores, como problemas de seguridad, necesidades básicas insatisfechas y otras condiciones sociales y urbanas.

El programa funcionará de forma interinstitucional, con participación de OPP, gobiernos departamentales, OSE, UTE, ANEP, MIDES, ANV y BHU.

La iniciativa será financiada con un préstamo de la CAF por unos US$ 250 millones para el quinquenio. En esta primera etapa se invertirán US$ 50 millones en cinco intervenciones: San Antonio, en Maldonado; Cerro Norte, en Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras; y las ciudades de Durazno y Rivera.