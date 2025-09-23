Dólar
TELEVISIÓN

Periodista deportiva de Canal 5 y AUF TV anunció su salida de los medios para radicarse en España

La periodista Soledad Sejas anunció que se irá a vivir a España, y fue despedida por sus colegas y familiares antes de su viaje en octubre

23 de septiembre 2025 - 9:09hs
Soledad Sejas se despedirá de Canal 5 para radicarse en España

Soledad Sejas se despedirá de Canal 5 para radicarse en España

La periodista deportiva de Canal 5, Directv y AUF TV Soledad Sejas prepara su despedida de los medios. La comunicadora está en sus últimas semanas en pantalla antes de dejar sus trabajos en octubre, ya que viajará a España para establecerse en el país europeo, con la intención de seguir su carrera allí.

Sejas tuvo este fin de semana una despedida con su familia y amigas, y les agradeció en sus redes. "Mis amigas son las mejores, Gracias por llenarme de amor siempre. Las espero en Madrid", escribió, junto a algunas imágenes del evento, que tuvo una decoración alusiva al país que será su nuevo hogar.

La periodista deportiva ya había contado sus intenciones en el último partido de la selección uruguaya en Montevideo por Eliminatorias, el pasado 4 de setiembre. Sejas, conductora de la previa del partido para AUF TV, fue despedida por sus compañeros, que le regalaron al aire la camiseta de la selección con su nombre.

Luego del siguiente partido de Uruguay por las clasificatorias al Mundial 2026, que jugó en Santiago contra Chile, Sejas publicó una serie de fotos del viaje a la capital trasandina en Instagram, incluyendo algunas con sus compañeros Federico Buysan y Mario Martínez, y un mensaje de cierre para esta etapa de su carrera.

"¡Gracias a la AUF por confiar en mi trabajo y darme la posibilidad de ocupar roles de privilegio! Espero haber estado a la altura", escribió.

Sejas, encargada de la cobertura deportiva en el noticiero de Canal 5, cerrará su etapa en el canal estatal (que empezó en 2017), el próximo 10 de octubre.

Canal 5 Soledad Sejas España

