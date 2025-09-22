Premios Graffiti 2026: estos son todos los nominados a lo mejor de la música uruguaya

Álbum del año
Candombe - Julieta Rada / IND
Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro
Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Filo - Filo / Bizarro
Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records
Tema del año
En Subida - Filo / Bizarro
Hijos del mar - Ete & Los Problems/ Little Butterfly Records
Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler/ Little Butterfly Records
Llueve en la ciudad - Diego Matturro
Primera Fonda - Fernando Cabrera / Ayuí
Mejor EP
Castillos Soho - Nicolás Molina / IND
Equis - MOTA / IND
Eterno retorno - AFC / Faro Latino
Nueva disciplina - Hablan por la Espalda / Little Butterfly Records
Sol de Otoño - Dostrescinco / Pure Class Music
Solista femenina del año
Bárbara Jorcin - Corazón de Metal / Bizarro
Florencia Núñez - Fe/ Little Butterfly Records
Julieta Rada - Candombe / IND
Rossana Taddei - Raíces aéreas / Bizarro
Vicky Ripa - Álbum uno / Bizarro
Solista masculino del año
Diego Gonzalez - La canción pide la canción tiene / Bizarro
Diego Presa - Flor abierta / Bizarro
Franny Glass - Ahora después / Bizarro
Matías Vadéz - Cierra los ojos y siente / MMG
Paul Higgs - El misterio de Paul Higgs / Indie Folks
Banda del año
Cumbia Club - El club de la cumbia/ MMG
Eté & Los Problems - Plata/ Little Butterfly Records
Filo - Filo / Bizarro
La Nueva Escuela - El amor no existe/ MMG
Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto - Tuyo/ MMG / Bohemio Records
Mejor artista nuevo
Agustina Giovio - Generación de cristal/ Pirca
Che Papusa dúo - Che Papusa dúo …y el tango se hizo mujer/ Uruguay Musical
El Gato de Ponce - Canario/ IND
Ihara Burgos - Luar/ Bizarro
La Santa Rita - La Santa Rita / IND
Mel Altieri - Devenir/ Bizarro
Mentolados - a.M. / IND
Patuco López - Hunde/ Bisiesto
Renata Pieri - Hoy soy poeta/ IND
Temporada de Patos - Terror, porno & acción/ IND
Productor/a del año
Alejandro Vazquez - Plata - Eté & Los Problems/ Little Butterfly Records
Bárbara Jorcin, Horacio Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro
Diego Matturro - Éxito - Samantha Navarro / Bizarro
Florencia Núñez, Guillermo Berta, Gustavo Guerrero - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Gastón Ackermann y FILO - Filo - Filo / Bizarro
Compositor/a del año
Barbara Jorcin - Corazón de metal - Barbara Jorcin / Bizarro
Diego González - La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro
Ernesto Tabárez - Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records
Florencia Nuñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Paul Higgs - El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks
Mejor single rock
Cayendo - Trotsky Vengarán ft. Pedro Dalton / Bizarro
En flicka, en flicka - Tüssi Dematteis - Bruma Cabra Club / Little Butterfly Records
En subida - FILO / Bizarro
Fuera de foco - Mota y Lula Bertoldi / Independiente
Hijos del mar - Eté y los problems ft. Sebastián Teysera / Little Butterfly
Mejor single pop
Capital de amor - Lucas Cary ft. Juano / MMG
Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler/ Little Butterfly Records
Llueve en la ciudad - Diego Matturro / Bizarro
No fue amor - Bárbara Jorcin / Bizarro
Vuelta a casa - Socio/ Bizarro
Mejor single de música urbana
Airport risotto - Zeballos ft. Wesley Schultz / Asimetría
Brindo - Clipper feat VI Alam / MMG
Cristalina - Dostrescinco ft. Zeballos, Balta / Pure Class Music
Lanza - Bárbara Jorcín ft. Eli Almic / Bizarro
Volver a creer - Arquero / Bizarro
Mejor single de trap
Fastcar - KIRA1312 / Bizarro
Daily remix - Knak ft. Khea, Neo Pistea y Davus / IND
Herencia - Sáez'93 / IND
Lonely - Arquero / Bizarro
Ring / Niñe - Eli Almic / IND
Mejor single de reguetón
HIKI - Uri / MMG // Acid Music
Imaginandome - sArah, Didac Torres, Rodridi / MMG // Acid Music
Rocketon 2 - MATU.O / ICONICx Music
Tu fanático - La Nueva Escuela ft. Mesita / MMG
Verano maldito - El Reja ft. Tussiwarriors / MMG
Mejor canción de música tropical
Mentiritas - Luana / MMG
Que nadie sepa de mi sufrir - Cumbia club ft. Los Cumbia Stars / MMG
Sábado - El Reja ft. La Deskarga / MMG
Tal vez remix - Marama ft. Luciano Pereyra / MMG
Vidas pasadas - Enzo y La Sub 21 / MMG
Mejor canción de plena
Amargura - Martín Quiroga / MMG
Pasale el dato / muevelo - La Deskarga ft. 100% / MMG
Pa´lante - La Nueva Escuela / MMG
Plena buena - Kumbiaracha / IND
Ya te olvidé - Luana / MMG
Mejor canción de música popular uruguaya
Arde - Inés Errandonea / IND
Bolero prinicipiante - Florencia Núñez ft. Laura Canoura / Little Butterfly Records
La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez ft. Boni / Bizarro
Pez del cielo - Alejandra Wolff / Bizarro
Va rodando - Franny Glass / Bizarro
Mejor single de música electrónica
Abanicos negros - Beleén Cuturi / IND
Ciudad desquicio - Pitu ft. Eros White / IND
Fotonovela - Eros White / Algorrritmo
Te vi- Gia love y Paula Go / Studio101
X files - Martín Panizza / Hund
Mejor álbum de música popular y canción urbana
Ahora después - Franny Glass / Bizarro
Éxito - Samantha Navarro / Bizarro
Flor abierta - Diego Presa / Bizarro
La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez / Bizarro
Raíces aéreas - Rossana Taddei / Bizarro
Mejor álbum de música tropical
16 Aniversario - Javier Pacheco/ MMG
Cierra los ojos y siente - Matías Vadéz/ MMG
El amor no existe - La Nueva Escuela/ MMG
El club de la cumbia - Cumbia Club/ MMG
No nos detendrán - Raúl Testa y su Banda D'Etiqueta / Sondor
Mejor álbum de hip hop
Awaviva - Miel / Little Butterfly Records
Crecer - Avr x Chn & Dj RC / IND
Ciudad desquicio - Pitu / IND
Kapsula - Knak / IND
Henko - Aler Blanco / IND
Mejor álbum de metal y hard rock
De acero - Subnormal / IND
La razón de ser - Dr. Rocka / Aural
No es solo un día - Herrumbre / Cimarrones
Quinta dimensión - Project 131 / IND
Tensión superficial - CalaveraZen / MMG
Mejor álbum de pop alternativo
Alucinaciones en familia III - Alucinaciones en familia / Paulino Records / Little Butterfly Records
Como un pingüino empetrolado - Exilio Psíquico/ Little Butterfly Records
El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks
El tiempo en una canción - Lucía Severino / Bizarro
Paisaje fósil - Hermanos Láser / IND
Mejor álbum de pop
Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro
Cuando estabas cerca - Lucas Cary / MMG
Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Generación de cristal - Agustina Giovio / Pirca
Tuyo - Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto / MMG // Bohemio Records
Mejor álbum de rock
Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records
Filo - Filo / Bizarro
Lo oscuro queda claro - Chillan las Bestias / Bizarro
Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records
Recuerdo del futuro - Los Nuevos Creyentes / Little Butterfly Records
Mejor álbum de inspiración religiosa
Camino a Emaús- Daniel Vargas / PM Music
Directo al cielo - Pasaporte / IND
Por tu llaga - Flavia Guasch / PM Music
Rap con propósito - Neyken Flow / W Music
Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound
Mejor álbum de música infantil
¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? - ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? / IND
Baila con los peces - Jacqueline Listur / IND
El día del Dragón - Dragón Dorado / IND
La fiesta más alta - Rodolfo Fito Lacava / La Zeta
Vamos de picnic - Capitán Temor / IND
Mejor álbum de música instrumental
Andamiento II - Martin Muguerza / IND
Mateo Ottonello / Hernán Jacinto - Mateo Ottonello / Hernán Jacinto / Little Butterfly Records
Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records
Montevideo índigo - Horacio Di Yorio / IND
Uruguayan jazz - Gustavo Casenave Trio / Tiger Turn
Mejor álbum de música electrónica
El sueño despierta - Cacciatore / IND
Grela - Grela / Distender
La comedia recién empieza - Max Tejera / La banda del V.I.P
La furia del resurgir - Rosal Prisma / Uruguay Musical / Quenya Music
Relámpagos - Goro Gocher / Sondor
Mejor álbum de candombe fusión
Candombe - Julieta Rada / IND
Candombes al violín - Fernando Luzardo / IND
Persona - Valores Ansina / IND
Tiempo de andar - Claudio Martinez / CheBo
Tradición - Hugo Fattoruso / Quinteto Barrio Sur / MMG
Mejor álbum de folclore
Araicuay - Julio Brum y la Polkapagüer / Ayuí
Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND
El gran encuentro - Carlos Alberto Rodríguez / Sondor
La Santa Rita - La Santa Rita / IND
Valiente - Anita Valiente / Bizarro
Mejor álbum de tango
Che Papusa dúo …y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical
Criollo - Proyecto Canibal Troilo / Ayuí
Milonga arrabalera - Dúo Matina / IND
No me da la menta - Juana y los Heladeros del Tango / IND
Rubí - Morgare & Hernández / Club del Disco
Mejor álbum en vivo
Bajo la luz - Popo Romano / Ayuí
Homenaje a Los Tontos - Gavilán / Bizarro
La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG
Sinfónica - Papina De Palma / IND
Velódromo 2023 - Cumbia Club / MMG
Mejor edición especial
80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG
Casi farsante - Chillan las bestias / Bizarro
Puntero - CELP / Little Butterfly Records
Solo quiero salir de aquí - Cross / Little Butterfly Records
Vol. II (Remasterizado) - Los Kafkarudos / Bizarro
Mejor video clip
Airport Risotto - Zeballos ft. Wesley Schultz / Asimetría
Arde - Inés Errandonea / IND
El tambor - Julieta Rada / IND
Ismael - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records
La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG
Mejor video clip en vivo
Asesino son - Chole ft. Alejandro Balbis, Martín Quiroga / MMG
En subida - FILO / Bizarro
Felipe Plef - Fernando Cabrera - Ayuí
La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez con Boni/ Bizarro
La niebla - Agarrate Catalina y Luana / MMG
Mejor video de larga duración
360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG
Bajo la luz - Popo Romano / Fotosíntesis / Ayuí
Canciones Corchea 2024 - Artistas Varios / Uruguay Musical
Candombe: Visiones de Ayer, hoy y mañana - Sebastián Natal / Dstop, FONAM, FCC
El rock en el Norte - Gabriel Pereira López / IND
Mejor libro sobre música uruguaya
Las criaturas del pantano - Nelson Barceló / Ediciones B
Teatro a cielo abierto - Milita Alfaro y Karina Acosta, Belén Pafundi
Todos detrás de Momo - Gustavo Espinosa / Estuario editora
Totem. Todos tenemos música - Rodolfo Fuentes / Little Butterfly Records / La Nao
Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora
Mejor diseño de arte
Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis/ Little Butterfly Records
La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez / Bizarro
La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG
Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo/ Little Butterfly Records
Tuyo - Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto / MMG / Bohemio Records