Premios Graffiti 2026: estos son todos los nominados a lo mejor de la música uruguaya

Los Premios Graffiti acaban de anunciar quiénes son los nominados a llevarse un aerosol para su casa. Desde álbumes de música tropical, rock nacional, folclore, pop y candombe hasta videos musicales, tapas de discos y canciones que llegaron a tiendas y plataformas en el último año; los premios ponen el foco en lo más destacado de la música uruguaya.

Los Premios Graffiti se entregarán a lo largo de tres ceremonias distintas. La primera, donde se celebrará además el lanzamiento de la 23° edición de los premios, será el 15 de octubre en el Centro Cultural Politeama de Canelones y contará con la actuación de artistas como Rossana Taddei, El Reja, Diego González, Flor Sakeo, León Verde y Maite Gadea.

En tanto, la segunda instancia será los días 5 y 6 de noviembre en la en la Sala Zitarrosa . Estas serán las ceremonias formales de entrega de los aerosoles a los proyectos más distinguidos de la producción musical nacional.

Antes de los premios, llegan las nominaciones. Estas son todas las canciones, los artistas y los discos que compiten en cada una de las categorías.

Álbum del año

Candombe - Julieta Rada / IND

Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Filo - Filo / Bizarro

Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records



Tema del año

En Subida - Filo / Bizarro

Hijos del mar - Ete & Los Problems/ Little Butterfly Records

Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler/ Little Butterfly Records

Llueve en la ciudad - Diego Matturro

Primera Fonda - Fernando Cabrera / Ayuí



Mejor EP

Castillos Soho - Nicolás Molina / IND

Equis - MOTA / IND

Eterno retorno - AFC / Faro Latino

Nueva disciplina - Hablan por la Espalda / Little Butterfly Records

Sol de Otoño - Dostrescinco / Pure Class Music

Solista femenina del año

Bárbara Jorcin - Corazón de Metal / Bizarro

Florencia Núñez - Fe/ Little Butterfly Records

Julieta Rada - Candombe / IND

Rossana Taddei - Raíces aéreas / Bizarro

Vicky Ripa - Álbum uno / Bizarro

Solista masculino del año

Diego Gonzalez - La canción pide la canción tiene / Bizarro

Diego Presa - Flor abierta / Bizarro

Franny Glass - Ahora después / Bizarro

Matías Vadéz - Cierra los ojos y siente / MMG

Paul Higgs - El misterio de Paul Higgs / Indie Folks

Banda del año

Cumbia Club - El club de la cumbia/ MMG

Eté & Los Problems - Plata/ Little Butterfly Records

Filo - Filo / Bizarro

La Nueva Escuela - El amor no existe/ MMG

Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto - Tuyo/ MMG / Bohemio Records

Mejor artista nuevo

Agustina Giovio - Generación de cristal/ Pirca

Che Papusa dúo - Che Papusa dúo …y el tango se hizo mujer/ Uruguay Musical

El Gato de Ponce - Canario/ IND

Ihara Burgos - Luar/ Bizarro

La Santa Rita - La Santa Rita / IND

Mel Altieri - Devenir/ Bizarro

Mentolados - a.M. / IND

Patuco López - Hunde/ Bisiesto

Renata Pieri - Hoy soy poeta/ IND

Temporada de Patos - Terror, porno & acción/ IND

Productor/a del año

Alejandro Vazquez - Plata - Eté & Los Problems/ Little Butterfly Records

Bárbara Jorcin, Horacio Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Diego Matturro - Éxito - Samantha Navarro / Bizarro

Florencia Núñez, Guillermo Berta, Gustavo Guerrero - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Gastón Ackermann y FILO - Filo - Filo / Bizarro

Compositor/a del año

Barbara Jorcin - Corazón de metal - Barbara Jorcin / Bizarro

Diego González - La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro

Ernesto Tabárez - Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records

Florencia Nuñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Paul Higgs - El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks

Mejor single rock

Cayendo - Trotsky Vengarán ft. Pedro Dalton / Bizarro

En flicka, en flicka - Tüssi Dematteis - Bruma Cabra Club / Little Butterfly Records

En subida - FILO / Bizarro

Fuera de foco - Mota y Lula Bertoldi / Independiente

Hijos del mar - Eté y los problems ft. Sebastián Teysera / Little Butterfly

Mejor single pop

Capital de amor - Lucas Cary ft. Juano / MMG

Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler/ Little Butterfly Records

Llueve en la ciudad - Diego Matturro / Bizarro

No fue amor - Bárbara Jorcin / Bizarro

Vuelta a casa - Socio/ Bizarro

Mejor single de música urbana

Airport risotto - Zeballos ft. Wesley Schultz / Asimetría

Brindo - Clipper feat VI Alam / MMG

Cristalina - Dostrescinco ft. Zeballos, Balta / Pure Class Music

Lanza - Bárbara Jorcín ft. Eli Almic / Bizarro

Volver a creer - Arquero / Bizarro

Mejor single de trap

Fastcar - KIRA1312 / Bizarro

Daily remix - Knak ft. Khea, Neo Pistea y Davus / IND

Herencia - Sáez'93 / IND

Lonely - Arquero / Bizarro

Ring / Niñe - Eli Almic / IND

Mejor single de reguetón

HIKI - Uri / MMG // Acid Music

Imaginandome - sArah, Didac Torres, Rodridi / MMG // Acid Music

Rocketon 2 - MATU.O / ICONICx Music

Tu fanático - La Nueva Escuela ft. Mesita / MMG

Verano maldito - El Reja ft. Tussiwarriors / MMG

Mejor canción de música tropical

Mentiritas - Luana / MMG

Que nadie sepa de mi sufrir - Cumbia club ft. Los Cumbia Stars / MMG

Sábado - El Reja ft. La Deskarga / MMG

Tal vez remix - Marama ft. Luciano Pereyra / MMG

Vidas pasadas - Enzo y La Sub 21 / MMG

Mejor canción de plena

Amargura - Martín Quiroga / MMG

Pasale el dato / muevelo - La Deskarga ft. 100% / MMG

Pa´lante - La Nueva Escuela / MMG

Plena buena - Kumbiaracha / IND

Ya te olvidé - Luana / MMG

Mejor canción de música popular uruguaya

Arde - Inés Errandonea / IND

Bolero prinicipiante - Florencia Núñez ft. Laura Canoura / Little Butterfly Records

La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez ft. Boni / Bizarro

Pez del cielo - Alejandra Wolff / Bizarro

Va rodando - Franny Glass / Bizarro

Mejor single de música electrónica

Abanicos negros - Beleén Cuturi / IND

Ciudad desquicio - Pitu ft. Eros White / IND

Fotonovela - Eros White / Algorrritmo

Te vi- Gia love y Paula Go / Studio101

X files - Martín Panizza / Hund

Mejor álbum de música popular y canción urbana

Ahora después - Franny Glass / Bizarro

Éxito - Samantha Navarro / Bizarro

Flor abierta - Diego Presa / Bizarro

La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez / Bizarro

Raíces aéreas - Rossana Taddei / Bizarro

Mejor álbum de música tropical

16 Aniversario - Javier Pacheco/ MMG

Cierra los ojos y siente - Matías Vadéz/ MMG

El amor no existe - La Nueva Escuela/ MMG

El club de la cumbia - Cumbia Club/ MMG

No nos detendrán - Raúl Testa y su Banda D'Etiqueta / Sondor

Mejor álbum de hip hop

Awaviva - Miel / Little Butterfly Records

Crecer - Avr x Chn & Dj RC / IND

Ciudad desquicio - Pitu / IND

Kapsula - Knak / IND

Henko - Aler Blanco / IND

Mejor álbum de metal y hard rock

De acero - Subnormal / IND

La razón de ser - Dr. Rocka / Aural

No es solo un día - Herrumbre / Cimarrones

Quinta dimensión - Project 131 / IND

Tensión superficial - CalaveraZen / MMG

Mejor álbum de pop alternativo

Alucinaciones en familia III - Alucinaciones en familia / Paulino Records / Little Butterfly Records

Como un pingüino empetrolado - Exilio Psíquico/ Little Butterfly Records

El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks

El tiempo en una canción - Lucía Severino / Bizarro

Paisaje fósil - Hermanos Láser / IND

Mejor álbum de pop

Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Cuando estabas cerca - Lucas Cary / MMG

Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Generación de cristal - Agustina Giovio / Pirca

Tuyo - Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto / MMG // Bohemio Records

Mejor álbum de rock

Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records

Filo - Filo / Bizarro

Lo oscuro queda claro - Chillan las Bestias / Bizarro

Plata - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records

Recuerdo del futuro - Los Nuevos Creyentes / Little Butterfly Records

Mejor álbum de inspiración religiosa

Camino a Emaús- Daniel Vargas / PM Music

Directo al cielo - Pasaporte / IND

Por tu llaga - Flavia Guasch / PM Music

Rap con propósito - Neyken Flow / W Music

Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound

Mejor álbum de música infantil

¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? - ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? / IND

Baila con los peces - Jacqueline Listur / IND

El día del Dragón - Dragón Dorado / IND

La fiesta más alta - Rodolfo Fito Lacava / La Zeta

Vamos de picnic - Capitán Temor / IND

Mejor álbum de música instrumental

Andamiento II - Martin Muguerza / IND

Mateo Ottonello / Hernán Jacinto - Mateo Ottonello / Hernán Jacinto / Little Butterfly Records

Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records

Montevideo índigo - Horacio Di Yorio / IND

Uruguayan jazz - Gustavo Casenave Trio / Tiger Turn

Mejor álbum de música electrónica

El sueño despierta - Cacciatore / IND

Grela - Grela / Distender

La comedia recién empieza - Max Tejera / La banda del V.I.P

La furia del resurgir - Rosal Prisma / Uruguay Musical / Quenya Music

Relámpagos - Goro Gocher / Sondor

Mejor álbum de candombe fusión

Candombe - Julieta Rada / IND

Candombes al violín - Fernando Luzardo / IND

Persona - Valores Ansina / IND

Tiempo de andar - Claudio Martinez / CheBo

Tradición - Hugo Fattoruso / Quinteto Barrio Sur / MMG

Mejor álbum de folclore

Araicuay - Julio Brum y la Polkapagüer / Ayuí

Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND

El gran encuentro - Carlos Alberto Rodríguez / Sondor

La Santa Rita - La Santa Rita / IND

Valiente - Anita Valiente / Bizarro

Mejor álbum de tango

Che Papusa dúo …y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical

Criollo - Proyecto Canibal Troilo / Ayuí

Milonga arrabalera - Dúo Matina / IND

No me da la menta - Juana y los Heladeros del Tango / IND

Rubí - Morgare & Hernández / Club del Disco

Mejor álbum en vivo

Bajo la luz - Popo Romano / Ayuí

Homenaje a Los Tontos - Gavilán / Bizarro

La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG

Sinfónica - Papina De Palma / IND

Velódromo 2023 - Cumbia Club / MMG

Mejor edición especial

80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG

Casi farsante - Chillan las bestias / Bizarro

Puntero - CELP / Little Butterfly Records

Solo quiero salir de aquí - Cross / Little Butterfly Records

Vol. II (Remasterizado) - Los Kafkarudos / Bizarro

Mejor video clip

Airport Risotto - Zeballos ft. Wesley Schultz / Asimetría

Arde - Inés Errandonea / IND

El tambor - Julieta Rada / IND

Ismael - Eté & Los Problems / Little Butterfly Records

La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG

Mejor video clip en vivo

Asesino son - Chole ft. Alejandro Balbis, Martín Quiroga / MMG

En subida - FILO / Bizarro

Felipe Plef - Fernando Cabrera - Ayuí

La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez con Boni/ Bizarro

La niebla - Agarrate Catalina y Luana / MMG

Mejor video de larga duración

360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG

Bajo la luz - Popo Romano / Fotosíntesis / Ayuí

Canciones Corchea 2024 - Artistas Varios / Uruguay Musical

Candombe: Visiones de Ayer, hoy y mañana - Sebastián Natal / Dstop, FONAM, FCC

El rock en el Norte - Gabriel Pereira López / IND

Mejor libro sobre música uruguaya

Las criaturas del pantano - Nelson Barceló / Ediciones B

Teatro a cielo abierto - Milita Alfaro y Karina Acosta, Belén Pafundi

Todos detrás de Momo - Gustavo Espinosa / Estuario editora

Totem. Todos tenemos música - Rodolfo Fuentes / Little Butterfly Records / La Nao

Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora

Mejor diseño de arte

Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis/ Little Butterfly Records

La canción pide la canción tiene - Diego Gonzalez / Bizarro

La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG

Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo/ Little Butterfly Records

Tuyo - Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto / MMG / Bohemio Records