El mensaje de Integración y la familia Gularte después del incendio en su local de ensayo: "Vamos a resurgir de las cenizas"

Este lunes un incendio ardió en el local de ensayo de la comparsa Integración . Las llamas se expandieron rápidamente en el edificio, ubicado junto al Gasómetro en Río Negro y la Rambla República Argentina, y bomberos de dos dotaciones debieron trabajar en la extinción del fuego.

El Espacio Integración , donde también ensaya la banda de plena La Nueva Escuela y la comparsa de Movida Joven del mismo nombre, fue fundado en 2006 por Florencia Gularte y Hector Manuel Suárez con el propósito de promover el candombe a través de talleres, charlas y espectáculos. Dentro del lugar había tambores, vestuario y banderas de la comparsa.

Luego de la extinción del fuego, diferentes integrantes de la comparsa utilizaron sus redes sociales para dar calma a quienes se preguntaban por los daños del incendio. "Para todos los que se preocuparon les comunico que nadie estaba adentro. La familia está bien" , escribió el cantante Jona Suárez Gularte en su cuenta de Instagram. "Les queremos contar que estamos bien" , escribió la directora de la comparsa, Florencia Gularte.

En las redes del vocalista de La Nueva Escuela, y jefe de cuerda de la comparsa, compartieron una serie de fotos y videos que muestran el momento posterior al incendio. En uno de los videos, mientras varias personas barren vidrios rotos y trasladan objetos, Juan Gularte dice: "Esta fogata nos va a jugar a favor. Vamos a resurgir de las cenizas como el fénix".

"Por suerte somos más de tres en esta familia", escribió en otra historia Jona Suárez junto a fotos y videos de las personas que se encuentran apoyando a la comparsa y a ellos extendió su agradecimiento.