El mensaje de Integración y la familia Gularte después del incendio en su local de ensayo: "Vamos a resurgir de las cenizas"

Este lunes un incendio ardió en el local de ensayo de la comparsa Integración. Las llamas se expandieron rápidamente en el edificio, ubicado junto al Gasómetro en Río Negro y la Rambla República Argentina, y bomberos de dos dotaciones debieron trabajar en la extinción del fuego.
El Espacio Integración, donde también ensaya la banda de plena La Nueva Escuela y la comparsa de Movida Joven del mismo nombre, fue fundado en 2006 por Florencia Gularte y Hector Manuel Suárez con el propósito de promover el candombe a través de talleres, charlas y espectáculos. Dentro del lugar había tambores, vestuario y banderas de la comparsa.
Luego de la extinción del fuego, diferentes integrantes de la comparsa utilizaron sus redes sociales para dar calma a quienes se preguntaban por los daños del incendio. "Para todos los que se preocuparon les comunico que nadie estaba adentro. La familia está bien", escribió el cantante Jona Suárez Gularte en su cuenta de Instagram. "Les queremos contar que estamos bien", escribió la directora de la comparsa, Florencia Gularte.
En las redes del vocalista de La Nueva Escuela, y jefe de cuerda de la comparsa, compartieron una serie de fotos y videos que muestran el momento posterior al incendio. En uno de los videos, mientras varias personas barren vidrios rotos y trasladan objetos, Juan Gularte dice: "Esta fogata nos va a jugar a favor. Vamos a resurgir de las cenizas como el fénix".
"Por suerte somos más de tres en esta familia", escribió en otra historia Jona Suárez junto a fotos y videos de las personas que se encuentran apoyando a la comparsa y a ellos extendió su agradecimiento.
