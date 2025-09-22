Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CANDOMBE

El mensaje de Integración y la familia Gularte después del incendio en su local de ensayo: "Vamos a resurgir de las cenizas"

El Espacio Integración, ubicado en Barrio Sur, fue el centro de un foco de incendio que debió ser extinguido por los bomberos pero no dejó heridos

22 de septiembre 2025 - 18:35hs
Espacio Integración

Espacio Integración

Captura video Embustera, La nueva escuela

Este lunes un incendio ardió en el local de ensayo de la comparsa Integración. Las llamas se expandieron rápidamente en el edificio, ubicado junto al Gasómetro en Río Negro y la Rambla República Argentina, y bomberos de dos dotaciones debieron trabajar en la extinción del fuego.

El Espacio Integración, donde también ensaya la banda de plena La Nueva Escuela y la comparsa de Movida Joven del mismo nombre, fue fundado en 2006 por Florencia Gularte y Hector Manuel Suárez con el propósito de promover el candombe a través de talleres, charlas y espectáculos. Dentro del lugar había tambores, vestuario y banderas de la comparsa.

Luego de la extinción del fuego, diferentes integrantes de la comparsa utilizaron sus redes sociales para dar calma a quienes se preguntaban por los daños del incendio. "Para todos los que se preocuparon les comunico que nadie estaba adentro. La familia está bien", escribió el cantante Jona Suárez Gularte en su cuenta de Instagram. "Les queremos contar que estamos bien", escribió la directora de la comparsa, Florencia Gularte.

Más noticias
Escaramuza es una de las sedes organizadoras del Filba
LIBROS

Empieza el Filba en Montevideo: ocho actividades gratis para no perderse en dos días a pura literatura

Curtidores de Hongos (2024)
CARNAVAL 2026

Curtidores de Hongos anunció una nueva cupletera para el Carnaval 2026: viene del teatro, ganó un Florencio y será la tercera en su historia

Captura de pantalla 2025-09-22 133136

En las redes del vocalista de La Nueva Escuela, y jefe de cuerda de la comparsa, compartieron una serie de fotos y videos que muestran el momento posterior al incendio. En uno de los videos, mientras varias personas barren vidrios rotos y trasladan objetos, Juan Gularte dice: "Esta fogata nos va a jugar a favor. Vamos a resurgir de las cenizas como el fénix".

AQO1xw23w0OFHNEXyqdPNL7pFNTXM0CDg4V00orrN2XkF4-1JAV0m5ozBEB3nObxjfYFgaY_V1xPH8_UZj1oNYpWFpLs4r0vpK-AG7E

"Por suerte somos más de tres en esta familia", escribió en otra historia Jona Suárez junto a fotos y videos de las personas que se encuentran apoyando a la comparsa y a ellos extendió su agradecimiento.

AQNrG11p_h7YDjc0BEOcCLAZiIDy6QJunTn1kp6H3r2EwC2I80rebs3UWH4N5HYXvXZB3W2ciVH6Q0PofIyYyy8HG9FyIqS7UogqOtA
Temas:

INTEGRACIÓN Barrio Sur Jonathan Suárez Gularte Florencia Gularte Candombe La Nueva Escuela

Seguí leyendo

Las más leídas

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo
ALIVIO

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos