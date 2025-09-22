Empieza el Filba en Montevideo: ocho actividades gratis para no perderse en dos días a pura literatura

A siete años de su última edición local, el festival literario argentino Filba empieza a rodar otra vez en Montevideo en las próximas horas.
El evento será los días martes 23 y 24 de setiembre —las dos jornadas previas al comienzo de la edición 2025 de la Feria del Libro—, con actividades repartidas en cinco librerías de la ciudad.
Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida. En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.
La lista de autores extranjeros incluye a Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia), Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko (Argentina).
Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.
A continuación, una selección de ocho actividades destacadas para no perderse en este evento creado originalmente en Buenos Aires, y que nuevamente se expande a esta orilla del Plata.
Martes 23
Work in progress
En Club Cultural Charco - 18.00 horas
Participan: Magalí Etchebarne, Azul Cordo y Patricia Turnes
Magalí Etchebarne (c) lsabel Wagemann 1.jpg
lsabel Wagemann
Work in progress
En Amazonia - 18.00 horas
Participan: Jorge Consiglio, Claudio Invernizzi y Lina Meruane. Modera Sofía Romano.
Mesa: Una música familiar. Ecos de la infancia, tramas como partituras
En Guarida - 19.00 horas
Participan: Inés Bortagaray, Hernán Ronsino y Javier Schurman. Modera: Deborah Rostán.
Música: Pau y sus tiempos
En Club Cultural Charco - 20.30 horas
Pau O'Bianchi recorre con su voz y su guitarra todos sus tiempos desde 3Pecados, Millones de casas con fantasmas, Alucinaciones en familia y el resto de bandas finitas o solistas.
Miércoles 24
Mesa: Una grieta en la pared. La contradicción interna entre los personajes y los espacios
En Cultural Alfabeta
Participan: Claudio Burguez, Jorge Consiglio, Eugenia Ladra, Magalí Etchebarne. Modera: Brian Majlin.
En primera persona: Ana Paula Maia (Br)
En Escaramuza - 19.30 horas
Entrevista a cargo de Gonzalo Baz
Mónica Ojeda
Lisbeth Salas
En primera persona: Mónica Ojeda (Ec)
En Cultural Alfabeta - 21.30 horas
Entrevista a cargo de Soledad Gago
Música: Nico Ibarburu, Eileen Sánchez y Martín Ibarburu
En Cultural Alfabeta - 22.30 horas