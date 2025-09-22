Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / LIBROS

Empieza el Filba en Montevideo: ocho actividades gratis para no perderse en dos días a pura literatura

El evento será los días martes 23 y 24 de setiembre en cinco sedes diferentes: Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida

22 de septiembre 2025 - 18:09hs
Escaramuza es una de las sedes organizadoras del Filba

Escaramuza es una de las sedes organizadoras del Filba

Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida. En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.

Más noticias
montevideo explota de literatura: lo que no te podes perder de la feria del libro de montevideo
FERIA DEL LIBRO

Montevideo explota de literatura: lo que no te podés perder de la Feria del Libro de Montevideo

Se obtiene deleite y conocimiento al leer libros
FILBA

Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

La lista de autores extranjeros incluye a Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia), Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko (Argentina).

Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.

A continuación, una selección de ocho actividades destacadas para no perderse en este evento creado originalmente en Buenos Aires, y que nuevamente se expande a esta orilla del Plata.

Martes 23

Work in progress

En Club Cultural Charco - 18.00 horas

Participan: Magalí Etchebarne, Azul Cordo y Patricia Turnes

Magalí Etchebarne (c) lsabel Wagemann 1.jpg

Work in progress

En Amazonia - 18.00 horas

Participan: Jorge Consiglio, Claudio Invernizzi y Lina Meruane. Modera Sofía Romano.

Mesa: Una música familiar. Ecos de la infancia, tramas como partituras

En Guarida - 19.00 horas

Participan: Inés Bortagaray, Hernán Ronsino y Javier Schurman. Modera: Deborah Rostán.

Inés Bortagaray

Música: Pau y sus tiempos

En Club Cultural Charco - 20.30 horas

Pau O'Bianchi recorre con su voz y su guitarra todos sus tiempos desde 3Pecados, Millones de casas con fantasmas, Alucinaciones en familia y el resto de bandas finitas o solistas.

Miércoles 24

Mesa: Una grieta en la pared. La contradicción interna entre los personajes y los espacios

En Cultural Alfabeta

Participan: Claudio Burguez, Jorge Consiglio, Eugenia Ladra, Magalí Etchebarne. Modera: Brian Majlin.

En primera persona: Ana Paula Maia (Br)

En Escaramuza - 19.30 horas

Entrevista a cargo de Gonzalo Baz

Mónica Ojeda
M&oacute;nica Ojeda

Mónica Ojeda

En primera persona: Mónica Ojeda (Ec)

En Cultural Alfabeta - 21.30 horas

Entrevista a cargo de Soledad Gago

Música: Nico Ibarburu, Eileen Sánchez y Martín Ibarburu

En Cultural Alfabeta - 22.30 horas

Temas:

Festival Filba Montevideo literatura Amazonia

Seguí leyendo

Las más leídas

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo
ALIVIO

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos