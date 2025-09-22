Empieza el Filba en Montevideo: ocho actividades gratis para no perderse en dos días a pura literatura

Escaramuza es una de las sedes organizadoras del Filba

A siete años de su última edición local, el festival literario argentino Filba empieza a rodar otra vez en Montevideo en las próximas horas.

El evento será los días martes 23 y 24 de setiembre —las dos jornadas previas al comienzo de la edición 2025 de la Feria del Libro— , con actividades repartidas en cinco librerías de la ciudad.

Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida . En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.

La lista de autores extranjeros incluye a Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia), Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko (Argentina).

Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.

A continuación, una selección de ocho actividades destacadas para no perderse en este evento creado originalmente en Buenos Aires, y que nuevamente se expande a esta orilla del Plata.

Martes 23

Work in progress

En Club Cultural Charco - 18.00 horas

Participan: Magalí Etchebarne, Azul Cordo y Patricia Turnes

Work in progress

En Amazonia - 18.00 horas

Participan: Jorge Consiglio, Claudio Invernizzi y Lina Meruane. Modera Sofía Romano.

Mesa: Una música familiar. Ecos de la infancia, tramas como partituras

En Guarida - 19.00 horas

Participan: Inés Bortagaray, Hernán Ronsino y Javier Schurman. Modera: Deborah Rostán.

Música: Pau y sus tiempos

En Club Cultural Charco - 20.30 horas

Pau O'Bianchi recorre con su voz y su guitarra todos sus tiempos desde 3Pecados, Millones de casas con fantasmas, Alucinaciones en familia y el resto de bandas finitas o solistas.

Miércoles 24

Mesa: Una grieta en la pared. La contradicción interna entre los personajes y los espacios

En Cultural Alfabeta

Participan: Claudio Burguez, Jorge Consiglio, Eugenia Ladra, Magalí Etchebarne. Modera: Brian Majlin.

En primera persona: Ana Paula Maia (Br)

En Escaramuza - 19.30 horas

Entrevista a cargo de Gonzalo Baz

En primera persona: Mónica Ojeda (Ec)

En Cultural Alfabeta - 21.30 horas

Entrevista a cargo de Soledad Gago

Música: Nico Ibarburu, Eileen Sánchez y Martín Ibarburu

En Cultural Alfabeta - 22.30 horas