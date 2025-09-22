Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Curtidores de Hongos anunció una nueva cupletera para el Carnaval 2026: viene del teatro, ganó un Florencio y será la tercera en su historia

La actriz Leonor Chavarría será la nueva cupletera de Curtidores de Hongos para el Carnaval 2026

22 de septiembre 2025 - 17:52hs
Curtidores de Hongos (2024)

Curtidores de Hongos (2024)

J. Samuelle

El inicio del calendario carnavalero está cada vez más cerca y los fichajes de artistas no paran. La murga Curtidores de Hongos, con 113 años de historia y 13 primeros puestos, anunció la incorporación de una nueva cupletera a sus filas: la actriz Leonor Chavarría.

Oriunda de San José y egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (Emad), Chavarría ganó el Premio Florencio en la categoría Mejor Actriz Unipersonal por Casi Dahiana en 2021. Actualmente forma parte del elenco de Perdidos en Yonkers, del dramaturgo estadounidense Neil Simon, en el Teatro Alianza y de Las cosas que mueren, de Federico Guerra, en La Cretina.

En el último tiempo también formado parte de otras destacadas producciones teatrales como Perro muerto en tintorería, Demasiado juntas, Slaughter, Telarañas y Doña Ramona. En televisión, fue parte del elenco de la serie Metro de Montevideo. En Carnaval, formó parte del conjunto de humoristas maragato Sociedad Anónima.

En más de un siglo de historia, Chavarría será la tercera mujer que asuma el rol de cupletera en un espectáculo de Curtidores de Hongos. La primera fue Silvia Novarese y le siguió Emilia Díaz. Y se incorporará como prima al coro de la murga, que ha sabido tener a varias mujeres en su formación.

Pero no es el único anuncio de la histórica murga en los últimos días. Después de la decisión de La Venganza de los Utileros de no presentarse en el próximo Concurso Oficial de Carnaval, Curtidores de Hongos fichó a sus letristas: Leandro Lacuesta, Mauricio Quintela y Rodrigo Franco.

Además, comunicaron la incorporación del joven Emiliano Pereyra a la cuerda de segundos. Pereyra, integra además la murga Los Pepinitos en el Carnaval de las Promesas y El Viejo Frac en el Encuentro de Murga Joven.

Político, fue el nombre del espectáculo de la murga Curtidores de Hongos en el último Concurso de Carnaval. Una propuesta con la que resultaron décimos en la categoría y lograron acceder a la Liguilla.

