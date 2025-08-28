Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Para agendar: el Carnaval 2026 ya tiene sus fechas confirmadas y así será el calendario de Momo

El Desfile Inaugural de Carnaval, las Llamadas y los demás eventos del cronograma carnavalero ya tienen sus fechas confirmadas

28 de agosto 2025 - 17:12hs
Asaltantes con Patente, durante su debut en el concurso de carnaval de 2025, en el Teatro de Verano.

Juan Samuelle

El Carnaval 2026 ya está a la vuelta de la esquina. Si bien todavía faltan varios meses para que comience la etapa más intensa de la actividad, la Intendencia de Montevideo publicó las fechas en las que se cumplirán las diferentes etapas, tanto del concurso como del Desfile de Llamadas, el Carnaval de las Promesas y el Encuentro de Murga Joven.

Encuentro de Murga Joven

Los ensayos abiertos para el Encuentro de Murga Joven comenzarán el próximo lunes 1 de setiembre en la Sala Lazaroff

El encuentro de Murga Joven en el Centro Cultural Florencio Sánchez, del 1º al 10 de noviembre. La instancia final será del miércoles 3 al sábado 6 de diciembre en el Teatro de Verano.

Carnaval de las Promesas

El Carnaval de las Promesas tendrá su desfile el domingo 14 de diciembre por 18 de julio, en tanto que entre el 18 de ese mes y el 11 de enero estará desarrollándose el Encuentro de esa festividad en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Desfile de Llamadas

El camino hacia el desfiles de Llamadas 2026 comienza el fin de semana del 27 y 28 de setiembre en el Prado. El Desfile Oficial, que en 2026 cumple 70 años, quedó programado para el viernes 6 y sábado 7 de enero.

Concurso Oficial de Carnaval

La Prueba de Admisión del Concurso Oficial de Carnaval se desarrollará del martes 11 al domingo 16 de noviembre.

La instancia clasificatoria despierta especial atención este año con el regreso de algunos conjuntos históricos como las murgas Falta y Resto, La Reina de la Teja, Diablos Verdes, Patos Cabreros, Don Bochinche y Compañía, Mi Vieja Mula y Metele que son Pasteles. En el rubro parodistas, en tanto, quien deberá pelear por un lugar en el concurso por quedar afuera de la Liguilla en el último concurso oficial.

El Desfile Inaugural del Carnaval será el jueves 22 de enero por la avenida 18 de Julio.

El viernes 23, por esa misma calle, será el Desfile de las Escuelas de Samba.

El Concurso Oficial de Carnaval comienza el lunes 26 de enero en el escenario del Teatro de Verano.

