/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Natalia Lafourcade se presentará por primera vez en Uruguay en 2026: los detalles del show en el Auditorio del Sodre

Lafourcade traerá su Cancionera Tour al Auditorio Nacional del Sodre el 26 de mayo del 2026

22 de septiembre 2025 - 14:30hs
Natalia Lafourcade (2)
Natalia Lafourcade
Silvana Trevale

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade, una de las más importante en su género, se presentará por primera vez en Uruguay en 2026.

Según se confirmó este lunes, Lafourcade traerá su Cancionera Tour al Auditorio Nacional del Sodre el martes 26 de mayo del año que viene, y las entradas se pondrán a la venta este mismo lunes en Tickantel.

Natalia Lafourcade
Los primeros en poder acceder a la preventa que comienza el lunes 22 a las 17 horas serán los clientes de Banco Itaú que tengan tarjetas de crédito Visa y MasterCard.

La venta general será a partir del miércoles 24 a las 17 horas.

El Cancionera Tour comenzó en abril de 2025 en México, batió récords de ventas en Estados Unidos, Canadá y Europa, y su pasaje por Sudamérica incluye a Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo y Buenos Aires.

La gira se enmarca en el lanzamiento del disco Cancionera, en el que Lafourcade continúa con su proyecto de exploración de las raíces de la música de su tierra y su actualización. El Cancionera Tour, además, se promociona como un espectáculo íntimo en el que la cantautora de 41 años lidera una puesta en escena austera y sencilla: una silla, una guitarra, un telón rojo y su voz.

“Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación,” expresó la artista en la promoción del show.

Embed

Hace algunos días, Lafourcade fue reconocida con 9 nominaciones en los Latin Grammys incluyendo Álbum del año y Canción del año por el trabajo hecho en Cancionera.

Natalia Lafourcade Auditorio Nacional del Sodre Música México Uruguay Tickantel

