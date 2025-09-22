El golazo de Fátima De Siano con el que Nacional le ganó a Peñarol la final de los playoffs de fútbol sala

Nacional le ganó el domino 1-0 a Peñarol en el Poliderportivo de Las Piedras en un clásico correspondiente a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo femenino de fútbol sala.

El único gol del partido lo hizo Fátima De Siano con una gran jugada donde le ganaron la espalda a la defensa de Peñarol y la número 17 definió en forma notable incrustando la pelota al ángulo superior del primer palo.

Nacional conquistó así los Playoffs del torneo y se ganó el derecho a un partido de definición por el Uruguayo que será justamente ante Peñarol que fue el mejor del Clasificatorio, en la fase regular.

Peñarol busca su octavo título consecutivo en el fútbol sala femenino, pero Nacional le marcó la cancha en esta final y quiere cortar la racha para escribir su propia historia.

¿Cuándo juegan Nacional vs Peñarol la final del Campeonato Uruguayo de Fútbol sala en mujeres?

La finalísima se jugará el sábado 27 de setiembre.

¿A qué hora juegan Nacional vs Peñarol?

El partido comenzará a la hora 11.00.

¿Dónde juegan Nacional vs Peñarol?

El clásico se volverá a jugar en el Polideportivo de Las Piedras.

Dos clásicos más para Nacional en formativas

El fin de semana fue perfecto para el fútbol sala de Nacional porque la sub 17 y la sub 20 masculina le ganó a Peñarol sus dos clásicos jugando en el Palacio Peñarol.

La sub 17 ganó 4-3 con goles de Santiago Pereira, Valentin Gracia, Franco Méndez y Pablo González contra anotaciones de Francisco Navarro, Francisco Cayafa y Lorenzo Molina.

La sub 20, por su parte, se impuso 5-4 con tres goles de Diego Acquadro y uno de Matías Anarjiros y Santiago Mónico contra dos tantos de Juan Lista, y uno de Franco Marenco y Facundo Figueredo.